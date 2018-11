Grupo B | Jornada 4 El Barça busca el pase a octavos en Milán Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona. / Enric Fontcuberta (Efe) Con la posible reaparición de Messi, el equipo de Valverde necesita un empate ante el Inter para asegurarse la clasificación o la victoria para certificar incluso el primer puesto P. RÍOS BARCELONA Martes, 6 noviembre 2018, 06:36

El Barça busca en Milán el pase matemático a octavos de final de la Liga de Campeones ya sea asegurando el primer puesto del Grupo B, ganando este martes otra vez al Inter, o certificando de momento la segunda posición, para lo que le valdría un empate. Cualquiera de los dos resultados permitiría a Ernesto Valverde tomarse con calma las dos últimas jornadas ante PSV y Tottenham, con rotaciones y descansos necesarios porque los esfuerzos bajo presión acumulados acaban pasando factura. El equipo azulgrana, desgastado en el tramo decisivo de las ultimas temporadas, sabe mucho de eso e intenta prevenir.

Hace dos semanas, el Barça se impuso 2-0 al Inter en un partido muy completo como colectivo para compensar la primera ausencia de Messi tras su fractura de radio en el brazo derecho. El capitán vuelve en el Giuseppe Meazza, aunque falta saber si será como titular o si se extremarán las precauciones y comenzará en el banquillo. De momento viajó junto a 21 compañeros, entre ellos los canteranos Chumi (central que cubrirá la espalda de Piqué y Lenglet) y Aleñá. Cuatro se quedarán en la grada: el portero del filial Iñaki Peña y tres más. No se desplazaron los lesionados Umtiti, Vermaelen y Samper.

Valverde y sus jugadores, pese a los buenos resultados sin él (el 2-0 citado al Inter, 5-1 al Madrid, 0-1 copero en León y 2-3 en Vallecas) tienen claro que con Messi son mejores. Al Rayo, por ejemplo, le ganó el Barça con una remontada agónica y quizás inmerecida. Y en Milán será imprescindible porque el Inter ha ganado nueve de sus diez últimos partidos oficiales, todos excepto el del Camp Nou, para colocarse segundo en la Serie A italiana y sumar seis puntos en Europa, a tres del Barça y con cinco más que Tottenham y PSV. Viene de golear 5-0 al Genoa en un partido en el que Luciano Spalletti dio descanso a titulares como Icardi, Vecino, Vrsaljko o Asamoah pensando en los de Valverde. Y reapareció un jugador clave como el centrocampista belga Nainggolan, que sabe cómo hacer daño al equipo azulgrana. Estaba en la Roma la pasada temporada el día del 3-0.

«El equipo lo está haciendo bien a nivel de juego y resultados y eso fortalece nuestra convicción de que tenemos una ocasión de jugar al mismo nivel del Barça. Cuando se habla del Barcelona, se habla del nivel más elevado de dificultad en un partido de fútbol», señaló en rueda de prensa Spalletti, que reconoció que «Messi es la guinda de su pastel» pero que incidió en que lo que ha convertido al Barcelona en uno de los mejores equipos del mundo es «su filosofía» de juego.

Luis Suárez llega lanzado

En el Barça los ojos, además de en Messi, estarán puestos en Luis Suárez, quien llega lanzado, con cinco goles en sus dos últimos partidos de Liga, en un momento ideal para acabar con horrible racha a domicilio en Europa: más de tres años sin marcar fuera, el último en Italia, en Roma, en el inicio de la temporada 2015-16. Tampoco ha visto portería en esta edición, ni en casa, aunque fue clave con su asistencia en el 1-0 a Rafinha ante el Inter.

El centrocampista brasileño puede ser el damnificado por el regreso de Messi en un estadio donde le tienen cariño porque fue clave en la presencia del Inter en esta Liga de Campeones. Jugó allí como cedido desde enero a junio de la pasada temporada. Los aficionados pidieron que el club italiano ejerciera su opción de compra, pero sin éxito. «Rafinha fue un jugador importante para que nosotros terminásemos en zona Champions. Fue determinante. No podíamos fichar a este jugador en verano o al menos a mí me lo contaron así», manifestó Spalletti, que subrayó que el club tenía que respetar «unos límites económicos». Si Valverde fuese justo, quizás Rafinha se mantendría en el once, aunque cambiando de banda, porque está mejor ahora mismo que Coutinho.

El Inter necesita ganar para que PSV o Tottenham no amenacen su segunda posición en el grupo en las dos jornadas que faltarán. «No tenemos la clasificación resuelta y quedan partidos complicados. Cuando se realizó el sorteo, lamentamos que nos hubiese pasado factura estar en el bombo 4. Pero ahora estamos en esta situación de pasar y esto es lo fundamental», dijo Spalletti, que no se mostró preocupado por ser primero o segundo.

-Alineaciones probables:

Inter: Handanovic, Vrsaljko, Miranda, Skriniar, Asamoah, Vecino, Brozovic, Politano, Candreva, Icardi y Perisic.

Barça: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Arthur, Messi, Luis Suárez y Coutinho.

Árbitro: Scymon Marciniak (Polonia).

Estadio: Giuseppe Meazza.

Hora: 21:00 h.

TV: Movistar Liga de Campeones.