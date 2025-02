Victoria importante para aparcar la crisis

Comenta Compartir

Victoria muy importante para el Real Madrid tras una derrota yo diría que humillante en Mallorca, más que por el rival o el resultado por el rendimiento del equipo, porque muchos de sus jugadores estuvieron muy por debajo del nivel que se espera de un jugador del equipo blanco. También llegaba este partido con un papel desastroso en Champions con la derrota en París y el empate en el Bernabéu ante el Brujas. Dos resultados que ponían en duda la continuidad en su competición favorita.

Esta victoria era muy necesaria y esos resultados le daban al partido un carácter muy dramático, a los jugadores les creaba mucha ansiedad y desde ese punto de vista era un partido difícil de jugar. El Real Madrid como equipo ha querido dejar claro que salía a ganar el partido, que tenía una actitud decidida en defensa de su entrenador. Yo creo que Zidane es un gran entrenador, un gran gestor de grupo, una gran gestor de cracks, que cuando los ha tenido ha ganado tres Champions seguidas y que quizás ahora le falta eso.

El equipo ha querido desde el primer minuto ir a por el partido, presionando desde el inicio e incluso con una oportunidad nada más empezar pero a los diez minutos una doble oportunidad del Galatasaray, una de ellas en una mala defensa en una falta lateral que se han convertido en una gran oportunidad para que Courtois se reivindique y demuestre que es un gran portero y que se gane a la afición. Después de esas dos ocasiones ha llegado después el gol de Kroos en una buena llegada de izquierda con Benzema y Hazard que culmina el alemán. A partir de ahí el Madrid ha tratado congelar el partido, calmar el juego y de hecho hasta la parte final de la primera parte no ha llegado una nueva ocasión turca.

En la segunda parte hemos visto un cambio táctico de Galatasaray con la salida de un central y la entrada de Feghouli para dejar de jugar con tres centrales y tener más presencia en el centro del campo, más presión, mas llegada arriba. El equipo ha tenido más balón pero han llegado también tres acciones del Madrid con Benzema y Hazard que han podido hacer el cero a dos. Creo que a Hazard le sigue faltando algo para demostrar ese gran jugador que es y que todo el mundo espera. El '7' del Real Madrid, dorsal heredero de Raúl, de Cristiano son palabras mayores y realmente se le va a exigir mucho y hasta la fecha no ha dado ese paso definitivo. Hoy a tenido esa ocasión y como digo le falta dar ese paso para demostrar que puede llevar ese dorsal.

Victoria muy importante pero yo me pregunto qué hubiera pasado si esos últimos minutos uno de esos córners hubiera acertado el equipo turco, pues se le hubiera quitado mérito y se hubiera dicho que no ha sido un buen partido. Al final la victoria es importante porque abren la continuidad del Real Madrid en Champions, que zanjen la crisis en la que se duda de Zidane y que debe servir para recuperar jugadores que deben dar más. Benzema bien, Hazard necesita mejorar y sobre todo falta ese tercer jugador que aporte su calidad. Bale no está, Isco no está a su mejor nivel y tampoco James. Rodrygo y Vinicius son jugadores jóvenes que van apareciendo y quizá los buenos jugadores sean los que hagan que estos jugadores encuentren la buena dinámica. Al final victoria necesaria, victoria importante en una situación de crisis del Madrid que pueda aparcar los problemas y propiciar que los jugadores se vengan arriba.