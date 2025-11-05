El poderío aéreo de las urracas supera a un Athletic en cuadro

José Manuel Andrés Madrid Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:54 | Actualizado 23:02h. Comenta Compartir

El Athletic dio la cara en St James' Park a tenor de las circunstancias, pero se volvió de vacío debido al poderío físico, especialmente en el juego aéreo, del Newcastle. Las urracas golpearon desde las alturas con un auténtico martillazo con la testa de Burn y otro certero cabezazo, más sencillo, de Joelinton, todo un coloso.

La diana del brasileño, nada más comenzar la segunda parte, cercenó las esperanzas de un equipo vasco que se plantó en el norte de Inglaterra con las bajas de los hermanos Williams, Sancet y Yuri, a la que, para más inri, se unió otra ausencia de última hora por el proceso gripal de Guruzeta, el único atacante de los leones que permanecía sano.

Así las cosas, con un frente ofensivo totalmente improvisado, el Athletic acabó sucumbiendo al despliegue físico británico, aunque cayó con las botas puestas, con algún tramo destacable en la presión y el notable empuje final con los canteranos Selton Sánchez y Asier Hierro sobre el césped.

Newcastle Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Burn (Hall, m. 65), Bruno Guimaraes (Miley, m. 65), Tonali, Joelinton, Barnes (Elanga, m. 65), Woltemade (Ramsey, m. 83) y Gordon (Murphy, m. 41). 2 - 0 Athletic Unai Simón, Areso (Gorosabel, m. 78), Vivian, Paredes, Boiro, Jauregizar (Selton Sánchez, m. 69), Rego (Galarreta, m. 81), Berenguer, Vesga, Robert Navarro (Nico Serrano, m. 69) y Unai Gómez (Asier Hierro, m. 78). Goles: 1-0: m. 11, Burn. 2-0: m. 49, Joelinton.

Árbitro: Ivan Kruzliak (Eslovaquia). Amonestó a Paredes y Areso.

Incidencias: Partido de la jornada 4 en la fase liga de la Champions disputado en St James' Park.

Como el epílogo, el comienzo del conjunto vasco fue meritorio, con un remate de cabeza de Unai Gómez a las manos de Pope. Sin embargo, el despliegue físico de las urracas intimidó pronto, con un pase en largo para el desmarque y el gol de Joelinton, anulado por fuera de juego del poderoso centrocampista brasileño.

El susto diluyó por completo la loable intención inicial de un Athletic desbordado a balón parado, con un servicio de falta de Trippier que Burn envío a la red con un martillazo de cabeza, muy lejano pero con una potencia descomunal que situó el balón, con efecto, junto al poste.

El golpe no hundió al Athletic, capaz de levantarse para hacer méritos hacia el empate con una intentona de Unai Gómez, desbaratada por la velocidad de Pope para tapar el hueco, y especialmente a través del zurdazo de Adama Boiro al palo, que hizo temblar los cimientos en el templo de las urracas.

Bien el equipo rojiblanco en la presión, con un importante esfuerzo físico capaz de complicar la vida a un Newcastle poco atinado en el inicio de la jugada. Sin embargo, al conjunto inglés no le hace falta una excesiva elaboración para amenazar al contrario, como demostró un cabezazo de Woltemade, libre de marca.

Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, el Newcastle fue volcando el duelo hacia los dominios del Athletic, con un fenomenal trabajo de Woltemade, un punta que es mucho más que eso. Así, con el físico de Joelinton al espacio y alguna que otra duda de Unai Simón o Vivian se llegó al descanso bajo la mayor sensación de peligro local.

Otro revés

La dinámica, peligrosa para el Athletic, desembocó en la reanudación en otro revés importante, el que propinó el exuberante Joelinton, demasiado cómodo para rematar de testa en el corazón del área vasca un envío de Barnes, en el perfil izquierdo por la entrada de Murphy en lugar del lesionado Gordon.

Con el duelo ya muy cuesta arriba y sin fuelle para ejecutar una presión como la de la primera parte, los leones afrontaron un tramo decisivo del partido muy complicado. El Athletic, en cuadro, tuvo que echar mano de los canteranos Selton Sánchez y Asier Hierro para tratar de discutir un guion ya muy favorable al equipo inglés.

El equipo de Valverde le echó arrojo al asunto, y aprovechó que el Newcastle rebajó una marcha su habitual intensidad para morir con las botas puestas. El empuje final, con el poco habitual Nico Serrano como mayor amenaza, bien mereció un gol del honor que finalmente no llegó.