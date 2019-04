Cuartos I Vuelta Guardiola se pone la venda por si se abre la herida Llega la hora de la verdad para el poderoso City ante un ilusionado Tottenham, aunque el catalán quiere rebajar la presión por si no alcanza las semifinales RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 17 abril 2019, 07:22

«No vine aquí para ganar la Champions. Vine aquí para hacer jugar al equipo de la manera en la que han jugado en los últimos veinte meses. Por eso vine», dijo para sorpresa de muchos Pep Guardiola el día antes de intentar remontar el 1-0 logrado por el Tottenham en Londres. La frase del técnico catalán llega horas antes de que el equipo salte al Etihad Stadium con intención de alcanzar las semifinales europeas después de una temporada casi impoluta en la que ha logrado la Community Shield, la Copa de la Liga, es el gran favorito para llevarse la FA Cup en mayo ante el Watford y es primero en la Premier League.

El reconocimiento mundial lo da la Liga de Campeones y eso es algo que sabe el propio Guardiola, que cayó tres campañas seguidas en semifinales con el Bayern pero que aún no ha podido alcanzar esa cota en Manchester: su primer año cayó en octavos y el siguiente en cuartos .«Me encantan estos retos. Ese es mi deseo (ganar la Champions), pero en el fútbol pierdes más que ganas y yo intento dar lo mejor de mí mismo», dijo antes de avanzar que no espera un duelo parecido al de la ida, en el que el Tottenham fue superior. «Hay que marcar goles y la razón por la que aquel día intentamos jugar con más control fue por los partidos que teníamos por delante en ese momento, por cómo vi al equipo contra el Brighton, por cómo los jugadores volvían tras las lesiones. Pero ahora jugamos en casa y tenemos que crear una atmósfera para que nuestros aficionados nos apoyen», solicitó antes de bromear con que el presidente 'citizen' le ha pedido que gane el título tres veces seguidas.

El City , que destrozó al Schalke 7-0 en la vuelta de octavos, solo tiene la baja de Zinchenko en el lateral izquierdo y podrá contar con Fernandinho, que ya entrenó con el grupo y que, de estar en plena forma, podría liderar solo el centro del campo ya que la necesidad parece obligar a jugar sin doble pivote. Gundogan sería el plan B en esa posición lo que le haría ganar un puesto para Bernardo Silva y Kevin de Bruyne, que como Leroy Sané no fueron titulares en Londres. Será la segunda vez consecutiva que el equipo mancuniano intente remontar un resultado ante un equipo de la Premier. La campaña pasada fue contra el Liverpool, un 3-0 que se hizo insalvable. «Si no ganamos esos partidos, estaremos eliminados de dos competiciones. Tengo esa sensación desde hace semanas», advirtió Guardiola recordando que volverán a medirse en Premier a los Spurs, que están a 16 puntos en la tabla y cuya masa salarial representa la mitad de la de los 'citizens'.

Pochettino, sin Kane

Por su parte el Tottenham llega con la ilusión de lograr sus segundas semifinales en la competición. Muchos de sus hinchas no recuerdan la primera vez, ya que fue hace 57 años: se quedaron fuera de la final ante el Benfica en la 1961-1962. Sabe Pochettino que la ventaja de la ida por el gol de Heung-min Son es buena pero la baja de Harry Kane (por la patada de Fabian Delph) y la necesidad de un rival que no podrá especular puede arrinconarle en torno a Lloris en los primeros minutos. «Siempre es importante no encajar un gol en casa, es una pequeña ventaja pero venimos aquí con ambición. Nos vamos a medir a uno de los mejores equipos de Europa, ellos pueden meter un montón de goles si su rival muestra debilidad pero el 1-0 es un buen resultado si venimos aquí con mentalidad de meter goles. Eso hará el partido más complicado para ellos», dijo el portero, capitán de los londinenses.

El plan es resistir y cazar una contra. «Sabemos que ellos son muy fuerte, que marcan un alto ritmo del partido desde el principio pero ese es nuestro reto: tratar de pararles, ser ofensivos y atacar. Debemos creer que podemos pararles y mostrar nuestra calidad. La eliminatoria está abierta y vamos a luchar», dijo Pochettino. No será fácil porque no tendrá el recurso de su capitán para aguantar balones arriba, jugar de espaldas y distribuir pelotas a los extremos pero tampoco se espera que elija a Llorente para que le emule sino que será Lucas Moura, autor de un 'hat trick' el fin de semana y que ya entró por el goleador en la ida, el que aparezca en el once. En principio, Son como sería el falso 'nueve'. «Guardiola es uno de los mejores entrenadores del mundo. Creo que ha ganado 24, 25 o 26 títulos», dijo Pochettino sobre un Guardiola al que se midió como jugador y entrenador en su etapa en el Espanyol. Aunque el posible rival del City saldría del Juventus de Turín-Ajax de Amsterdam, Guardiola reconoció que tenía decidido ver el Barcelona-Manchester United.

- Alineaciones probables:

Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Stones, Mendy; Fernandinho, David Silva, De Bruyne, Bernando Silva, Sterling y Agüero.

Tottenham City: Lloris, Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose, Winks, Sissoko, Eriksen, Alli, Son y Lucas

Árbitro: Cüneyt Çakir (Turquía).

Hora: 21:00 horas. Etihad Stadium.

TV: Movistar Liga de Campeones.