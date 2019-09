Tercera División La Arandina no da opciones a La Bañeza El cuadro leonés cae con contundencia ante el conjunto ribereño, que dominó totalmente el partido DANI GONZÁLEZ León Domingo, 8 septiembre 2019, 20:04

No hubo partido en La Llanera. La Bañeza se vio desbordada por una Arandina con hambre y ganas de vencer que arrolló de inicio a fin a los leoneses, que se llevó el triunfo por 0-3.

0 La Bañeza Raúl; Garrido, Pablo González, Hamelín, Hugo; Mateo, Chema Suárez, Aitor (Jorge, min. 34; Loren, min. 40), Borge; Varo, Pablo Martínez 3 Arandina Carmona; Plaza, Diego Rubio, Barbero, París; Pesca, Fer (Steylor, min. 80), Joaqui (Narváez, min. 75), Beli; Diego Abad (Khalifa, min. 70), Adeva GOLES 0-1, min. 4, Joaqui. 0-2, min. 26, Diego Abad. 0-3, min. 64, Barbero de penalti. ÁRBITRO Juan Bustos (Colegio Zamorano).

No fue muy buena la entrada de La Bañeza en el partido. Los morados, ante un rival de mayor nivel, no iniciaron el choque con buen ritmo y el castigo fue, prácticamente, inmediato, con un gol de Joaqui en los primeros compases del choque que ya puso el encuentro cuesta arriba para los de José Díez.

El gol no fue un punto de inflexión. Los ribereños, que venían de perder en casa ante el Santa Marta, no quería sustos y trataron de sentenciar el partido cuanto antes, ocasionando una tarde muy incómoda para el cuadro morado.

La Arandina no da opciones

El empuje burgalés no cesó y antes de llegar a la media hora de juego, la Arandina dobló su ventaja por medio de Abad. El panorama no era nada alentador para La Bañeza, tanto que José Diez realizó su primer cambio en el descanso, dando entrada a Jorge en lugar de Aitor. No era el día de los morados y se demostró con Jorge que, apenas seis minutos después de ingfresar en el césped, tuvo que retirarse lesionado.

En la segunda mitad, los morados trataron de reaccionar de alguna manera y tuvieron alguna llegada al área de Carmona. Pero la Arandina estaba sosteniendo, con veteranía y saber estar, la situación.

La sentencia ribereña llegó de penalti. Barbero, desde los once metros, batió a Raúl y cerró un partido en el que la Arandina impuso su superioridad y no dio opciones al cuadro leonés.