Tercera División Jornada de alta dificultad para los equipos leoneses de Tercera Taranilla, en un partido con el Atlético Astorga. / Marta Moras El Astorga, el único que juega en casa, se mide al Zamora, mientras que Atlético Bembibre y La Bañeza viajan a Tordesillas y Almazán DANI GONZÁLEZ León Sábado, 21 septiembre 2019, 11:30

Jornada dominical para los equipos leoneses de Tercera de gran dificultad, con dos salidas complicadas para Atlético Bembibre y La Bañeza y el gran 'coco', el Zamora, que visita al Atlético Astorga. La jornada 'leonesa' se completa con el derbi entre Júpiter y La Virgen del sábado.

At. Tordesillas - At. Bembibre (domingo, 17:00 horas)

El Atlético Bembibre, tras sumar un triunfo de gran valor en casa ante la Arandina, espera alzar el vuelo. Las 'águilas', que han visto como el gol y los puntos se les han resistido durante las primeras cuatro jornadas, llenan cargados de moral al choque ante el Atlético Tordesillas.

Este triunfo ante la Arandina supone un importante espaldarazo para los bercianos, que visitan un terreno de juego siempre complicado, Las Salinas, donde esperan apoyarse en la fiabilidad defensiva para buscar puntuar.

Los vallisoletanos, por su parte, suman un triunfo y una derrota en casa - esta última ante La Bañeza - y tratarán de desequilibrar la balanza en favor de las victorias.

Almazán - La Bañeza (domingo, 18:00 horas)

El irregular La Bañeza busca un récord histórico. El conjunto de José Diez, con un inicio de temporada 'contranatura', en el que suman sus partidos a domicilio por victoria y caen derrotados con autoridad en casa, tratarán de volver a sumar lejos de La Llanera.

Tras vencer en Bembibre y Tordesillas, el cuadro morado busca, por primera vez en su historia, ganar los tres primeros partidos de una temporada como visitante. Para ello deberán conquistar la siempre difícil La Arboleda de Almazán.

El cuadro soriano, al igual que La Bañeza, está siendo más fiable a domicilio, donde ha sacado cuatro de los cinco puntos que suma. La última visita de un leonés, en la jornada 2, acabó con triunfo 1-3 para La Virgen.

At. Astorga - Zamora (domingo, 18:00 horas)

Duelo de alto nivel en La Eragudina. El Atlético Astorga, después de sufrir su primera derrota del curso ante el Numancia B en la pasada jornada, se refugia en su estadio para tratar de vencer al gran favorito de la temporada, el Zamora.

Será un doble reto para los de Miñambres. En primer lugar, estará la misión de vencer al Zamora, gran candidato al primer puesto y liderado por dos leoneses como Valentín y Vallejo, ambos ex del cuadro verde. Por otro lado, no encajar el primer gol, algo que no han podido evitar en estas primeras cinco jornadas -cuatro de juego para los maragatos-.

Por su parte, el Zamora llega a La Eragudina casi con un pleno, con cuatro victorias y un empate en cinco fechas que le colocan en tercera posición. Solo el Burgos Promesas logró 'rascar' un punto ante los rojiblancos, 'club' al que espera unirse el Atlético Astorga.