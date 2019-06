Alemania James deja el Bayern y apunta al Nápoles James Rodríguez, con la camiseta del Bayern de Múnich. / Reuters El jugador colombiano cedido por el Madrid quería ser titular, lo que no le garantizaba el club germano, y se reencontraría en Italia con Ancelotti COLPISA/AFP Berlín Martes, 4 junio 2019, 18:37

El futbolista colombiano James Rodríguez dejará el Bayern de Múnich este verano a petición propia, según confirmó este martes el presidente del club alemán, Karl-Heinz Rummenigge.

«En principio, la decisión fue tomada porque vino a verme antes de final de temporada para pedirme que no ejecutáramos la opción de compra», dijo Rummenigge, ratificando las informaciones aparecidas el lunes en la prensa.

«Ejecutar la opción en contra de su voluntad no habría tenido ningún sentido», añadió el hombre fuerte del club bávaro. «No debemos contratar a un jugador por 42 millones de euros si no podemos ofrecerle un puesto como titular en el equipo», subrayó Rummenigge.

Según Rummenigge, el internacional colombiano de 27 años, llegado en calidad de cedido por el Real Madrid en 2017, quería un puesto de titular. «Aquí no hay garantía», respondió el dirigente, que lo lamenta «personalmente». El dirigente, de 63 años, se declaró «fan del juego» de James: «Es un jugador con grandes cualidades».

En sus 67 partidos con el Bayern, James ha marcado 15 goles y ha aportado 20 asistencias. Brillante en ocasiones, nunca se ha terminado de imponer esta temporada bajo la dirección del entrenador, Niko Kovac.

Su destino por el momento es incierto, puesto que el Real Madrid no tiene sitio para él. Los medios de comunicación hablan de un traspaso al Nápoles, donde se reencontraría con el técnico Carlo Ancelotti, que quería convertirle en uno de sus jugadores clave en el Bayern en la temporada 2017-18 antes de ser despedido en otoño por sus malos resultados.

Comprar al colombiano para revenderlo y sacar provecho económico no fue una opción para Rummenigge. «Eso no sería correcto con respecto al Real Madrid y no es el estilo del Bayern. Nosotros no hacemos trata de seres humanos», explicó.