Oporto Casillas: «El día que me retire seré el primero en comunicarlo»

Martes, 24 septiembre 2019

Iker Casillas, portero del Oporto y exjugador del Real Madrid, declaró este martes que se encuentra «bien» del infarto que sufrió hace «cuatro meses y 23 días», una fecha que no olvida, y declaró que no habla de retirada porque no sabe qué pasará en el futuro y, el día que lo tenga claro, será «el primero en comunicarlo».

Iker Casillas permanece inactivo desde el pasado 1 de mayo, cuando sufrió un infarto de miocardio del que se recupera inmerso en un proceso que se alargará hasta marzo de 2020, cuando decidirá si sigue jugando o se retira.

«Estoy bien después de lo que pasó hace cuatro meses y 23 días. Estoy recuperando la forma física, es un proceso que no es lento, pero los que hayan tenido un infarto saben que la medicación te hace ser cauto. Son retos que te ponen la vida y lo importante es que estoy aquí disfrutando de este momento», dijo Casillas, durante un acto en las instalaciones del Club de Fútbol Pozuelo, al que apoya mediante un acuerdo a través de su Fundación.

«Esto es un proceso rápido en lo físico, pero lento en la toma de decisiones. De aquí a marzo el doctor vera cómo es la evolución y si hay algún riesgo el primero que no lo tomará seré yo. Si se pueden dar bien las cosas decidiremos en una mesa. Ahora lo que hay que hacer es recuperarse y ver el camino que coge mi cuerpo», confesó.

El portero madrileño subrayó que el día que tenga que retirarse, «por ley de vida», será el «primero en comunicarlo» sin ningún problema.