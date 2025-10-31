Estévez: «El equipo cree en el proceso»

Fer Estévez, entrenador de la Deportiva, en la rueda de prensa de este viernes.

Dani González León Viernes, 31 de octubre 2025, 12:46

El entrenador de la Deportiva, Fer Estévez, ha destacado que el equipo ha creído «en el proceso» para salir de la parte baja de la tabla y afrontar con plenas garantías el partido de este domingo (18:15 horas) ante el Cacereño.

«Necesitábamos resultados. El trabajo era bueno. Había partidos donde merecíamos haber sumado algo más», ha expresado el granadino, que ve a sus jugadores con la «confianza y la convicción» propia de los resultados positivos. «Es una barbaridad como compiten estos jugadores», ha apuntado.

Estévez ha destacado la «pegada» pese a que ve aspectos a mejorar en el ámbito ofensivo, pero ha querido poner en valor también las porterías a cero: «El juego no es vistoso pero sí productivo y tenemos que optimizar nuestras herramientas».

Un rival «muy competitivo»

Con distintas bajas, el granadino no ha querido dar pistas porque «hay alternativas y no hay excusas». Tiene la duda de Jorrín y la baja segura de Andrés Prieto, con molestias en el psoas. Recupera a Eneko Aguilar y a San Emeterio de sus problemas físicos, aunque este último está sancionado.

Se medirán al Cacereño en un partido «complicadísimo» ante un rival «que parece que tiene poco nombre» pero del que destaca su regularidad a domicilio. «Su entrenador optimiza recursos y hace equipos competitivos, están hechos a base de trabajo», expone.

Acerca del pase de ronda en la Copa del Rey, Estévez no ha querido hablar sobre el posible rival y ha tirado de datos: «Lo normal es que nos toque un equipo de Segunda División».

