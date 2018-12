Tercera División Los equipos leoneses buscan acabar el año con buena sensaciones Lance de un partido de La Virgen. / Peio García La Virgen y La Bañeza protagonizan el derbi de la jornada, mientras que Astorga y Arandina disputan uno de los partidos de la jornada | El Júpiter y el Atlético Bembibre acaban el año en Burgos DANI GONZÁLEZ León Viernes, 21 diciembre 2018, 17:50

La Tercera echa el cierre a este año 2018 agridulce para los equipos leoneses con una jornada íntegra en sábado en la que destaca un derbi leonés, un duelo entre dos equipos de la parte alta y dos duelos entre leoneses y burgaleses en tierras castellanas.

La Virgen – La Bañeza (sábado, 15:45 horas)

Duelo en la mitad de la tabla entre un equipo que comienza a salir del bache, La Virgen, y un equipo que trata de salir del mismo, La Bañeza. Virginianos y bañezanos buscan acabar el año con una sonrisa en Los Dominicos en un derbi siempre apasionante.

Los verdiblancos, que suman 8 de los últimos 12 puntos en juego, han recuperado el pulso a la competición y no se ponen barreras. Los de Roberto Carlos aspiran a sumar una nueva victoria que les permita mirar más de cerca los puestos altos de la tabla.

Por su parte, La Bañeza, después de seis partidos sin ganar, buscan dejar a un lado esta mala racha y poder entrar en el 2019 con el recuerdo reciente de un triunfo y a domicilio, algo que se le está complicando en este curso.

Bupolsa – At. Bembibre (sábado, 16:00 horas)

Antes de formular un propósito de año nuevo, el Atlético Bembibre quiere lanzar su propósito de 'fin de año', que no es otro que volver a ganar después de once jornadas sin haber logrados sumar los tres puntos.

Los de Ministro, eso sí, se mantienen en mitad de tabla ya que han llevado al extremo la máxima de 'si no puedes ganar, al menos no pierdas'. En los últimos once partidos han sumado ocho empates que han evitado su caída a los puestos cercanos al descenso.

Esta posición la ocupa el Bupolsa, antepenúltimo con once puntos menos que los bercianos. También suman once partidos sin ganar, pero sólo han logrado un triunfo en casa (3-0 ante la Cebrereña) y han encadenado cuatro derrotas seguidas.

Burgos Promesas – Júpiter (sábado, 16:15 horas)

Después de un año mágico, en el que han logrado el ascenso y han conseguido estabilidad en la clasificación de Tercera División, el Júpiter busca un bonito broche a este gran año.

El filial de la Cultural, después de enderezar el rumbo en los últimos dos meses, busca un nuevo triunfo a domicilio ante el Burgos Promesas. Los leoneses han sumado seis victorias en los últimos ocho partidos, momento que esperan prolongar.

Lo cierto es que el Burgos Promesas también está en buena dinámica. Siete partidos sin perder, en los que ha sumado cuatro victoria y tres empates, son su carta de presentación para hacer hincar la rodilla al Júpiter.

At. Astorga – Arandina (sábado, 16:30 horas)

El Atlético Astorga quiere acabar el año en puestos de playoff y considera que la ocasión ideal es hacerlo en casa y ante el líder, la Arandina. Este será el reto los de Miñambres para cerrar el año con buenas sensaciones.

Los maragatos buscan escalar poco a poco posiciones en la tabla y acabar con el 'mal fario' ante equipos de la parte alta de la clasificación, a los que no ha logrado vencer. Cinco victorias en los últimos seis choques son el aval del cuadro verde, que quiere seguir creciendo.

Por su parte, la Arandina, que no pierde desde el 21 de octubre, asaltó el liderato tras ganar a la Segoviana en La Albuera y quiere acabar el año en lo alto de la tabla, para lo que necesita ganar en Astorga y así no tener que depender de un pinchazo segoviano.

El saque de honor lo realizará la jugadora leonesa internacional con la selección nacional de balonmano Mireya González, campeona de la Liga de Campeones con el Györ húngaro en mayo.