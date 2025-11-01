La Deportiva quiere mantener su línea ascendente

Dani González León Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:03 Comenta Compartir

La dirección marcada es ascendente. En cuesta arriba, en plena inercia positiva, la Deportiva quiere seguir creciendo y hacerlo a costa de un competitivo Cacereño que este domingo (18:15 horas) visita El Toralín.

Los de Estévez, que vivieron un punto de inflexión ante el Talavera, encandenan tres partidos de liga sin encajar, sumando siete puntos de nueve posibles. En esta competición tan igualada les ha valido para salir de descenso y establecerse en mitad de la clasificación. Pero con la mirada puesta a las plazas de playoff.

Deportiva Ángel Jiménez; Jorrín, Andújar, Nóvoa, Boris, Andoni López; Undabarrena, Eneko Aguilar, Xemi; Keita, Pau Ferrer - Cacereño Diego Nieves; Emi, Crespo, Iván Martínez, Joserra; Deco, Hyjek, Sanchís; Berlanga, Carlos González, Diego Gómez Árbitro Javier Figueiredo (Colegio Gallego)

Incidencias Jornada 10 del grupo 1 de Primera RFEF. El Toralín. 18:15 horas. LaLiga Plus

Esa fiabilidad defensiva que ha ganado el equipo blanquiazul ha sido la base sobre la que se ha sustentado esta mejoría que ha llevado a los de Estévez a convertirse en un equipo más regular.

Cambios tácticos con resultado

Y también un esquema que da más seguridad al conjunto berciano además de retrasar la posición de Borja Valle, con más presencia en la creación de juego y con un rol de revulsivo, han dado ese plus a esta Deportiva que ha encontrado en Xemi a su hombre gol.

Para este partido, los blanquiazules no podrán contar con el lesionado Diego Moreno ni tampoco con Esquerdo, que sigue con problemas físicos. Tampoco estarán Andrés Prieto, con un problema en el psoas ni con Fede San Emeterio, sancionado. Estévez recupera a Eneko Aguilar para dar más rotación a la zona de la medular y tendrá la duda de Jorrín.

El Cacereño, por su parte, llega a Ponferrada mostrándose como un equipo realmente competitivo, capaz de estar en partido en cada jornada y sacando una versión muy peleona a domicilio. Sólo el Lugo (1-0) ha logrado ganar a los extremeños cuando estos han jugado de visitantes, sumando ya cinco partidos lejos de Cáceres.

Con once puntos, en mitad de tabla al igual que la Deportiva, quieren seguir creciendo y conquistar uno de esos estadios referente en la categoría que ha recuperado su solidez en el último partido que se ha jugado allí. Y en Ponferrada quieren que eso se mantenga así.

