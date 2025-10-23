leonoticias - Noticias de León y provincia

Andújar trata de rematar un balón en el partido ante el Zamora. Mario de la Torre
Fútbol | Deportiva

La Deportiva no quiere frenar su dinámica

El conjunto berciano busca ante el Mérida su tercer triunfo seguido para ver de cerca los primeros puestos de la tabla

Dani González

Dani González

León

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:25

Comenta

El fútbol es tan cambiante que, de un día a otro, todo pasa del blanco al negro. O del negro al blanco. Lo que parecía ser una temporada ilusionante en Ponferrada con un inicio de curso sensacional en Avilés se tornó en pesadilla. Pero dos victorias seguidas han vuelto a reilusionar a la afición blanquiazul.

Los de Fer Estévez buscan este viernes (19:00 horas) la tercera victoria seguida, esta vez ante la AD Mérida, y abrir la posibilidad de dormir en puestos de playoff o, al menos, mirar de cerca a estas posiciones.

AD Merida

AD Merida

Csenterics; Gaizka, Javi Domínguez, Lancho, Vergés; Beneit, Areso, Martín Solar; Doncel, Chiqui, Varo

-

Deportiva

Deportiva

Ángel Jiménez; Diego Moreno, Andújar, Boris, Nóvoa, Andoni López; San Emeterio, Undabarrena, Xemi; Keita, Cortés

  • Árbitro Juan Antonio Manrique (Colegio Andaluz).

  • Incidencias Estadio Romano José Fouto de Mérida. Jornada 9 del grupo 1 de Primera RFEF. 19:00 horas. Primera RFEF TV y LaLigaPlus.

El conjunto berciano visita a un Mérida necesitado, que había confeccionado un proyecto para estar peleando arriba, pero se ha topado con un inicio de curso lleno de complicaciones que le hacen estar en puestos de descenso. Pero sólo con un punto menos que la Deportiva.

Un cambio de esquema que ha dado sus frutos

Esto es signo inequívoco de la igualdad de la categoría, de esta Primera RFEF que hace dos semanas amenazaba a los de Estévez con ser colistas y que ahora les reilusiona con la posibilidad de dormir en puestos de playoff.

El cambio de dibujo propuesto por Estévez, colocando tres centrales y tratando de dar más solvencia al cuadro berciano, ha dado sus frutos y el equipo blanquiazul enlaza dos partidos imbatido, acompañado por un gran momento de forma de Xemi, que encadena tres partidos viendo portería.

El rol de Borja Valle seguirá siendo un arma más para un Estévez que no podrá contar con los lesionados Eneko Aguilar ni Esquerdo, con lo que el centro del campo requiere de efectivos, función a la que se adapta el capitán blanquiazul.

Con todos esos ingredientes, como una defensa más fiable y que gana en confianza, el cambio en portería dando la alternativa a Ángel Jiménez y el buen momento de Xemi, la Deportiva quiere acechar los puestos de playoff y complicar aún más la vida a un Mérida que sueña con dormir fuera del descenso.

