Imagen de los protagonistas del partido.

Denuncian un «error arbitral» reconocido en el acta del partido en la Segunda Provincial de León

El club Unión Valdornesa C.D. manifiesta públicamente su malestar ante los acontecimientos ocurridos en su último partido en Cuatrovientos

León

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:10

El club Unión Valdornesa C.D., participante en la 2ª División Provincial Aficionados (Grupo León), ha manifestado públicamente su malestar por la resolución del Comité de Competición en relación al partido disputado el pasado 26 de octubre de 2025 ante el C.D. Cuatrovientos, correspondiente a la jornada 5.

En el acta arbitral de dicho encuentro se recoge una amonestación al jugador nº 7, Juan Rodríguez Moreno, en el minuto 73, pese a que el mismo documento indica que dicho jugador fue sustituido en el minuto 45, lo que constituye «un error de identificación evidente dentro del propio documento oficial».

El colegiado se ratifica

A pesar de haber presentado alegaciones razonadas por parte del club, el Comité de Competición «ha desestimado la reclamación, manteniendo la sanción y alegando falta de pruebas concluyentes, incluso cuando el error consta en el propio acta». El árbitro, trasladadas las alegaciones, se ha ratificado íntegramente, lo que resulta «incomprensible» al existir una contradicción escrita verificable.

Desde la Unión Valdornesa C.D. dejan claro que su objetivo «no es señalar ni desprestigiar a nadie, sino defender la igualdad y la justicia deportiva». Entienden que «todos podemos equivocarnos, pero lo que no se puede aceptar es que un error objetivo y comprobable quede sin corrección simplemente porque el sistema no contempla revisar lo que está claramente mal».

A su vez, reivinidican «más rigor, diálogo y humildad en la gestión arbitral y federativa, especialmente en el fútbol modesto, donde los clubes como el nuestro carecen de medios para acudir a instancias superiores y deben conformarse con resoluciones que, en ocasiones, no reflejan la realidad del terreno de juego».

