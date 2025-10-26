El corazón 'pío pío' sigue latiendo y tiñendo de amarillo a La Bañeza A lo largo del fin de semana, la ciudad bañezana se ha vestido de amarillo para acoger los diferentes actos conmemorativos de esta peña

Un año más, la Peña UD Las Palmas de La Bañeza ha celebrado su aniversario, alcanzando ya su 24ª edición y consolidándose como una de las asociaciones más activas dentro del entramado de peñas de la Unión Deportiva Las Palmas. A lo largo del fin de semana, la ciudad bañezana se ha vestido de amarillo para acoger los diferentes actos conmemorativos, en los que se ha puesto de manifiesto el profundo vínculo que une a La Bañeza con Gran Canaria.

La peña, con más de 300 socios, se ha convertido en un ejemplo de compromiso, entusiasmo y dedicación, contribuyendo de manera destacada al fortalecimiento del hermanamiento entre Las Palmas de Gran Canaria y La Bañeza. Este lazo, forjado a lo largo de los años, ha hecho que ambas ciudades compartan no solo una pasión futbolística, sino también un espíritu de convivencia y amistad.

Durante el fin de semana, una delegación de 40 aficionados canarios viajó hasta La Bañeza para disfrutar de unas jornadas que ya consideran parte de su propia tierra. El acto central tuvo lugar en la tradicional cena de aniversario, que contó con la presencia de destacadas autoridades e invitados especiales. Entre ellos, la consejera ejecutiva de la Cultural y Deportiva Leonesa, Natichu Alvarado; el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera; y el concejal de Eventos Deportivos, José Carlos Prieto.

Por parte del club amarillo, asistieron Vicente Gómez y «Paquito», quienes compartieron con los aficionados momentos de emoción y reconocimiento mutuo. También estuvieron presentes representantes de diferentes peñas de la UD Las Palmas en la península, así como el destacado miembro del entorno peñista, César Lera.

Con esta celebración, la Peña UD Las Palmas de La Bañeza reafirma su papel esencial como embajadora de los valores del deporte, la amistad y la unión entre territorios, demostrando que el sentimiento amarillo traspasa fronteras y se vive con la misma intensidad en cualquier rincón del país.

