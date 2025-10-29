La Copa como fórmula para seguir creciendo

Borja Pérez Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:19 Comenta Compartir

Nueva oportunidad para la Deportiva de enganchar a la afición tras un inicio de temporada mucho peor de lo esperado. Los de Fernando Estévez se estrenan en la Copa este jueves (20:00 horas) ante la UD Logroñés con la intención de avanzar de ronda y llevar la competición a El Toralín, con la posibilidad de un derbi en la recámara.

UD Logroñés Taliby; Aitor, Eder Larrea, Edu Cabetas, Camacho; Miguel Marí, Quique Rivero; Ismael Santana, Carlos Benítez, Anai Morales; Berto Rosas - SD Ponferradina Andrés Prieto; Jorrín, Kysil, Andújar, Vasco Sousa; Undabarrena, Frimpong; Borja Vázquez, Borja Valle, Álex Mula; Pau Ferrer Árbitro Armando Ramo (colegio aragonés).

Incidencias Estadio Las Gaunas. Primera ronda de la Copa del Rey. 20:00 horas. Leonoticias

Para Fernando Estévez, la Copa del Rey es un torneo «muy atractivo», especialmente por poder convertirse en una «fuente de ingresos» para los clubes humildes y en la posibilidad de jugar contra rivales de superior categoría.

Cuatro bajas y una dinámica que mantener

De esta forma, reconoce que se va a tomar en serio esta primera ronda ante la UD Logroñés, equipo de Segunda RFEF que no pondrá las cosas fáciles ante su gente. Admite que no habrá rotaciones masivas, aunque el once estará condicionado por las lesiones de San Emeterio, Eneko Aguilar, Esquerdo y Diego Moreno.

Llega el equipo berciano a este encuentro tras mejorar su estreno liguero y sumar dos victorias y un empate en los tres últimos encuentros, en todos ellos dejando la portería a cero, lo que ha supuesto los cimientos de la mejoría blanquiazul. Con esta dinámica, los de Estévez se colocan duodécimos.

Un equipo fuera en casa

La UD Logroñés, por su parte, llega tras sufrrir dos derrotas consecutivas, la última precisamente en Las Gaunas, lo que ha impedido que los logroñeses se mantuvieran en la zona alta de la categoría, aunque siguen en la séptima plaza.

A pesar de este último traspiés, el cuadro riojano acostumbra a contar sus partidos en casa por victoria, un condicionante importante a tener en cuenta de cara a esta eliminatoria a partido único.

Así, se antoja fundamental la concentración en los blanquiazules para evitar sustos y poder avanzar de ronda en busca de recibir a rivales de superior categoría, entre los que se encuentra la Cultural y, por supuesto, los equipos de Primera División.