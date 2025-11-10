Vuelve la Copa con las miradas puestas en el derbi: posibles rivales de Cultural y Ponferradina

Borja Pérez Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:09 Comenta Compartir

En una temporada donde la diferencia de categorías impedirá a leoneses y bercianos disputar su apasionante derbi que el curso pasado ya dejó imágenes imborrables en la memoria de los aficionados, la Copa del Rey se ha postulado como una gran posibilidad de que ambos conjuntos se vean las caras.

De forma previa al sorteo que tendrá lugar este martes (13:00 horas) en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha establecido los criterios de proximidad, dividiendo la península en las vertientes norte y sur y dejando 13 posibles rivales para la Cultural -de Primera RFEF o Segunda División- y diez para la Deportiva -todos ellos de Segunda División-.

Los posibles rivales de la Cultural

En primer lugar, entre los posibles rivales del equipo dirigido por 'Cuco' Ziganda, cuatro de ellos son de Primera RFEF -Racing de Ferrol, SD Ponferradina, Pontevedra y Sabadell- y nueve son de Segunda División -Andorra, Burgos, Deportivo, Eibar, Huesca, Mirandés, Racing, Sporting y Zaragoza-.

De esta forma, aunque existe una mayor posibilidad numérica de enfrentarse a conjuntos de su misma categoría, el derbi se mantiene en la recámara con un 7,69% de posibilidades.

La Deportiva, ante un equipo de superior categoría

Para la Deportiva, por su parte, son diez los posibles rivales en este sorteo, todos ellos de Segunda División, siendo los nueve a los que también se podría enfrentar la Cultural -Andorra, Burgos, Deportivo, Eibar, Huesca, Mirandés, Racing, Sporting y Zaragoza-, además del propio conjunto rojiblanco que completa la lista.

El equipo de Fer Estévez jugará con total seguridad en El Toralín independientemente del rival por ser el conjunto de menor categoría, por lo que, en caso de darse un derbi, se disputaría en terriorio blanquiazul. La Cultural, por su parte, se mantiene a la espera de conocer a su rival, pues en caso de que el sorteo decrete un duelo de la misma categoría, será el primer club en salir quien juegue en casa.

En todo caso, la Cultural tras vencer al Tropezón (1-3) y la Deportiva después de su triunfo ante la UD logroñés (1-3) seguirán su camino copero con el sueño intacto de avanzar rondas y enfrentarse a los clubes punteros a nivel nacional.