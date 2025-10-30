UD Logroñés 0-1 Ponferradina
Los bercianos buscan superar a uno de los equipos punteros de Segunda RFEF en esta primera eliminatoria (20:00 horas)
León
Jueves, 30 de octubre 2025, 19:30
20:43
43' Falta lejana de la Deportiva que toca de cabeza Andújar, sin peligro
20:41
41' Juega en campo rival el Logroñés ante una Deportiva ordenada, que apenas sufre ocasiones en contra
20:39
39' Amarilla para Frimpong
20:37
37' Saque de esquina para el Logroñés. La Deportiva, replegada
20:32
32' Otro acercamiento más del Logroñés. Los riojanos están más intensos y más precisos que los de Estévez, que sólo mandan en lo más importante: el marcador
20:31
31' Disparo lejano de Frimpong que se va alto. Primer chut desde el gol de los bercianos
20:30
30' Otra ocasión para el Logroñés, esta vez la tuvo Pascual con un disparo desde la frontal
20:26
26' La tuvo Lhery para el Logroñés, que domina el partido.
20:22
22' Y ahora córner para el Logroñés, mejor en estos minutos
20:21
21' ¡PARADÓN DE ÁNGEL JIMÉNEZ! Remató a bocajarro Rezola e intervino Ángel en una acción anulada por falta en ataque
20:20
20' Falta peligrosa a favor del Logroñés
20:18
18' Más balón para la UDL en estos minutos, que intenta reaccionar al gol de Xemi
20:16
16' El partido se ha calmado a raíz del gol de la Deportiva. El Logroñés, que había salido intenso, está sufriendo el mazazo del gol de Xemi
20:11
11' Metió la pierna el atacante de la Deportiva, anticipándose a Issman, y el balón se fue a la portería con Daza fuera de su portería. Se adelanta la Deportiva
20:10
Logroñés 0-1 Ponferradina
11' ¡GOOOOOOOOOOL DE LA DEPORTIVA! GOOOOOL DE XEMI
Enlace copiado
20:09
10' Cae Lhery en el área, arrollado por Andújar. No hay penalti
20:08
8' Se estira el Logroñés, que tendrá un córner a su favor
20:06
6' Lo intentaba el Logroñés por la banda izquierda de la Deportiva. La jugada acabó en gol de Lhery, pero estaba anulada por fuera de juego
20:05
4' Más balón para la Deportiva en estos primeros minutos
20:02
2' Primer disparo del partido, Keita chuta a las manos del meta local
20:00
Comienza el partido
1' Comienza el partido
Enlace copiado
19:57
Los jugadores saltan al campo de Las Gaunas en los últimos prolegómenos del partido
19:54
Once del Logroñés
Y con este equipo sale la UD Logroñés:
Daza; Aitor, Eder Larrea, Val, Iñaki Sáenz; Miguel Marí, Anai Morales; Manex, Txoperena, Issman; Lhery
1⃣1⃣ Los elegidos por Unai para recibir a la Ponfe. pic.twitter.com/jFhxUVoZoq— UD Logroñés (@UDLogrones) October 30, 2025
Enlace copiado
19:51
Once de la Deportiva
Ya tenemos el once de la Deportiva, con pocos cambios relativamente con el equipo de liga:
Ángel Jiménez; Jorrín, Novoa, Andújar, Vasco Sousa; Undabarrena, Frimpong; Keita, Xemi, Álex Mula; Sergio Benito
¡Esta es la alineación de la Deportiva para el partido de hoy! #Adelanteyarriba#SomosDeportiva#CopaDelReypic.twitter.com/9XkpIyCd75— SD Ponferradina SAD (@SDP_1922) October 30, 2025
Enlace copiado
19:42
Antes de entrar en los detalles de este partido, les dejamos en este enlace todos los resultados de la primera ronda de la Copa del Rey
19:40
La Deportiva ha ejado en casa, por descanso o por lesión, a Eneko Aguilar, Esquerdo, Diego Moreno y San Emeterio
19:36
Y lo hace ante un equipo con mucho caché en los últimos años que vive una época de vacas flacas. La UDL , que hace seis años jugó en Segunda, lleva tres en Segunda RFEF y es incapaz de salir de ahí.
Llegan a este encuentro tras sufrir dos derrotas seguidas y en séptima posición - fuera del playoff - en el grupo 2 de Segunda RFEF.
19:33
La Deportiva llega en buen momento, con tres porterías a cero consecutivas y siete de los últimos nueve puntos en juego sumados. ¿Seguirá esa racha en Copa del Rey?
19:28
¡Buenas tardes y bienvenidos a un estadio mítico, Las Gaunas! La Deportiva comienza aquí, en Logrño, su andadura en la Copa del Rey que, el pasado año, le llevó a jugar ante la Real Sociedad.
Desde las 20:00 horas, UD Logroñés-Ponferradina
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Tres heridos en dos atropellos en menos de un cuarto de hora en León
- 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
- 3 El futuro Palacio de Congresos se quita el último lastre de su abandono
- 4 Tres ladrones pillados in fraganti por una cámara de seguridad en una cafetería de León
- 5 Varias personas denunciadas por tenencia ilícita de armas, medios prohibidos y caza ilegal en León
- 6 León capital estira su influencia a 60 kilómetros con mucha más extensión y no tantos habitantes
- 7 La variante de Pajares coge velocidad de vértigo con las mercancías
- 8 Rescatan a un hombre atrapado en su vehículo tras colisionar contra un camión
- 9 La pesca leonesa triunfa en Europa: dos vecinos de León, subcampeones con la selección española
- 10 Julio Bernabé, un maestro vidriero de 76 años y primero de la clase
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad