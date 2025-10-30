UD Logroñés 0-1 Ponferradina

19:36

Y lo hace ante un equipo con mucho caché en los últimos años que vive una época de vacas flacas. La UDL , que hace seis años jugó en Segunda, lleva tres en Segunda RFEF y es incapaz de salir de ahí.

Llegan a este encuentro tras sufrir dos derrotas seguidas y en séptima posición - fuera del playoff - en el grupo 2 de Segunda RFEF.