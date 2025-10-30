leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Undabarrena disputa un balón ante el local Issman. SDP
Fútbol | Copa del Rey

UD Logroñés 0-1 Ponferradina

Los bercianos buscan superar a uno de los equipos punteros de Segunda RFEF en esta primera eliminatoria (20:00 horas)

Dani González

Dani González

León

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:30

20:43

43' Falta lejana de la Deportiva que toca de cabeza Andújar, sin peligro

20:41

41' Juega en campo rival el Logroñés ante una Deportiva ordenada, que apenas sufre ocasiones en contra

20:39

39' Amarilla para Frimpong

20:37

37' Saque de esquina para el Logroñés. La Deportiva, replegada

20:32

32' Otro acercamiento más del Logroñés. Los riojanos están más intensos y más precisos que los de Estévez, que sólo mandan en lo más importante: el marcador

20:31

31' Disparo lejano de Frimpong que se va alto. Primer chut desde el gol de los bercianos

20:30

30' Otra ocasión para el Logroñés, esta vez la tuvo Pascual con un disparo desde la frontal

20:26

26' La tuvo Lhery para el Logroñés, que domina el partido.

20:22

22' Y ahora córner para el Logroñés, mejor en estos minutos

20:21

21' ¡PARADÓN DE ÁNGEL JIMÉNEZ! Remató a bocajarro Rezola e intervino Ángel en una acción anulada por falta en ataque

20:20

20' Falta peligrosa a favor del Logroñés

20:18

18' Más balón para la UDL en estos minutos, que intenta reaccionar al gol de Xemi

20:16

16' El partido se ha calmado a raíz del gol de la Deportiva. El Logroñés, que había salido intenso, está sufriendo el mazazo del gol de Xemi

20:11

11' Metió la pierna el atacante de la Deportiva, anticipándose a Issman, y el balón se fue a la portería con Daza fuera de su portería. Se adelanta la Deportiva

20:10

Logroñés 0-1 Ponferradina

11' ¡GOOOOOOOOOOL DE LA DEPORTIVA! GOOOOOL DE XEMI

Enlace copiado

20:09

10' Cae Lhery en el área, arrollado por Andújar. No hay penalti

20:08

8' Se estira el Logroñés, que tendrá un córner a su favor

20:06

6' Lo intentaba el Logroñés por la banda izquierda de la Deportiva. La jugada acabó en gol de Lhery, pero estaba anulada por fuera de juego

20:05

4' Más balón para la Deportiva en estos primeros minutos

20:02

2' Primer disparo del partido, Keita chuta a las manos del meta local

20:00

Comienza el partido

1' Comienza el partido

Enlace copiado

19:57

Los jugadores saltan al campo de Las Gaunas en los últimos prolegómenos del partido

19:54

Once del Logroñés

Y con este equipo sale la UD Logroñés:

Daza; Aitor, Eder Larrea, Val, Iñaki Sáenz; Miguel Marí, Anai Morales; Manex, Txoperena, Issman; Lhery

Enlace copiado

19:51

Once de la Deportiva

Ya tenemos el once de la Deportiva, con pocos cambios relativamente con el equipo de liga:

Ángel Jiménez; Jorrín, Novoa, Andújar, Vasco Sousa; Undabarrena, Frimpong; Keita, Xemi, Álex Mula; Sergio Benito

Enlace copiado

19:46

Así ha valorado Fer Estévez, entrenador de la Deportiva, el partido en rueda de prensa

19:42

Antes de entrar en los detalles de este partido, les dejamos en este enlace todos los resultados de la primera ronda de la Copa del Rey

19:40

La Deportiva ha ejado en casa, por descanso o por lesión, a Eneko Aguilar, Esquerdo, Diego Moreno y San Emeterio

19:36

Y lo hace ante un equipo con mucho caché en los últimos años que vive una época de vacas flacas. La UDL , que hace seis años jugó en Segunda, lleva tres en Segunda RFEF y es incapaz de salir de ahí.

Llegan a este encuentro tras sufrir dos derrotas seguidas y en séptima posición - fuera del playoff - en el grupo 2 de Segunda RFEF.

19:33

La Deportiva llega en buen momento, con tres porterías a cero consecutivas y siete de los últimos nueve puntos en juego sumados. ¿Seguirá esa racha en Copa del Rey?

19:28

¡Buenas tardes y bienvenidos a un estadio mítico, Las Gaunas! La Deportiva comienza aquí, en Logrño, su andadura en la Copa del Rey que, el pasado año, le llevó a jugar ante la Real Sociedad.

Desde las 20:00 horas, UD Logroñés-Ponferradina

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos en dos atropellos en menos de un cuarto de hora en León
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3 El futuro Palacio de Congresos se quita el último lastre de su abandono
  4. 4 Tres ladrones pillados in fraganti por una cámara de seguridad en una cafetería de León
  5. 5 Varias personas denunciadas por tenencia ilícita de armas, medios prohibidos y caza ilegal en León
  6. 6 León capital estira su influencia a 60 kilómetros con mucha más extensión y no tantos habitantes
  7. 7 La variante de Pajares coge velocidad de vértigo con las mercancías
  8. 8 Rescatan a un hombre atrapado en su vehículo tras colisionar contra un camión
  9. 9 La pesca leonesa triunfa en Europa: dos vecinos de León, subcampeones con la selección española
  10. 10 Julio Bernabé, un maestro vidriero de 76 años y primero de la clase

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias UD Logroñés 0-1 Ponferradina

UD Logroñés 0-1 Ponferradina