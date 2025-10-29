En directo, Atlético Astorga 0-0 Mirandés de la primera ronda de la Copa del Rey
Los maragatos reciben a los rojillos en La Eragudina con el reto de dar una de las sorpresas del torneo copero (20:00 horas)
Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:32
20:12
12' Atacó el Atlético Astorga ahora, pero Medrano desbarató la acción
20:11
11' Nuevo córner a favor de los visitantes, que asedia en busca del primero
20:10
10' Falta de Cabral sobre Aarón que deja una acción peligrosa para los mirandeses
20:08
7' Nuevo córner a favor del Mirandés tras el despeje de Sergio Fernández
20:06
5' Centro de Varela que remata Eto'o y el balón se va a córner
20:04
4' Domina el Mirandés en estos primeros minutos ante un Atlético Astorga que intentará sorprender a través de las transiciones
20:03
2' Balón largo al espacio del Mirandés que atrapa sin problemas Diego Llamazares
20:00
Inicio del duelo
1' ¡Arranca el partido! Toca el balón el Mirandés
19:53
Once del CD Mirandés
Y esta es la alineación de los visitantes: Juanpa; Postigo, Juan Gutiérrez, Medrano; Tamarit, Aarón Martín, Marino; Salim El Jebari, Íker Varela; Petit, Eto'o
19:49
Once del Atlético Astorga
Estos son los once elegidos por José Luis Lago en busca de una nueva hazaña copera: Diego Llamazares; Sergio, Jony, Jesu, Selles, Ceinos; Ayoub, Aleixo, Albertín, David Álvarez, Cervero
19:47
Este partido también será el primero en el que el Atlético Astorga luzca en casa, en La Eragudina, su nueva equipación.
19:43
Os dejamos los resultados que se han dado hasta ahora en la Copa del Rey
19:37
El Mirandés llega a La Eragudina también con necesidad. En puestos de descenso en Segunda y a tres días de jugar en León contra la Cultural, la Copa puede ser un acicate... o una dura losa.
19:33
El Atlético Astorga busca sonrisas en la Copa. En Liga, con un solo triunfo, no están yendo las cosas como les gustaría. Pero la Copa es la competición de las sorpresas y es lo que buscan los de Lago.
19:29
¡Buenas tardes y bienvenidos! La Eragudina vuelve a recibir a la Copa del Rey en esta primera ronda, esta vez para medirse al Mirandés. ¡Comenzamos!
