Un lance del partido del Atlético Astorga ante el UP Langreo. David Gato/UP Langreo
Fútbol | Copa del Rey

En directo, Atlético Astorga 0-0 Mirandés de la primera ronda de la Copa del Rey

Los maragatos reciben a los rojillos en La Eragudina con el reto de dar una de las sorpresas del torneo copero (20:00 horas)

Borja Pérez

Borja Pérez

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:32

20:12

12' Atacó el Atlético Astorga ahora, pero Medrano desbarató la acción

20:11

11' Nuevo córner a favor de los visitantes, que asedia en busca del primero

20:10

10' Falta de Cabral sobre Aarón que deja una acción peligrosa para los mirandeses

20:08

7' Nuevo córner a favor del Mirandés tras el despeje de Sergio Fernández

20:06

5' Centro de Varela que remata Eto'o y el balón se va a córner

20:04

4' Domina el Mirandés en estos primeros minutos ante un Atlético Astorga que intentará sorprender a través de las transiciones

20:03

2' Balón largo al espacio del Mirandés que atrapa sin problemas Diego Llamazares

20:00

Inicio del duelo

1' ¡Arranca el partido! Toca el balón el Mirandés

19:53

Once del CD Mirandés

Y esta es la alineación de los visitantes: Juanpa; Postigo, Juan Gutiérrez, Medrano; Tamarit, Aarón Martín, Marino; Salim El Jebari, Íker Varela; Petit, Eto'o

19:49

Once del Atlético Astorga

Estos son los once elegidos por José Luis Lago en busca de una nueva hazaña copera: Diego Llamazares; Sergio, Jony, Jesu, Selles, Ceinos; Ayoub, Aleixo, Albertín, David Álvarez, Cervero

19:47

Este partido también será el primero en el que el Atlético Astorga luzca en casa, en La Eragudina, su nueva equipación.

En directo, Atlético Astorga 0-0 Mirandés de la primera ronda de la Copa del Rey

19:43

Os dejamos los resultados que se han dado hasta ahora en la Copa del Rey en el siguiente enlace

19:37

El Mirandés llega a La Eragudina también con necesidad. En puestos de descenso en Segunda y a tres días de jugar en León contra la Cultural, la Copa puede ser un acicate... o una dura losa.

19:33

El Atlético Astorga busca sonrisas en la Copa. En Liga, con un solo triunfo, no están yendo las cosas como les gustaría. Pero la Copa es la competición de las sorpresas y es lo que buscan los de Lago.

19:29

¡Buenas tardes y bienvenidos! La Eragudina vuelve a recibir a la Copa del Rey en esta primera ronda, esta vez para medirse al Mirandés. ¡Comenzamos!

