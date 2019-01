Copa El Barcelona niega haber cometido alineación indebida ante el Levante Juan Brandáriz, más conocido como Chumi, a la derecha. / Reuters El futbolista Juan Brandáriz, más conocido como Chumi, fue titular en el once de Valverde pese a estar sancionado con el Barcelona B pero el club dice que el cambio de normativa de noviembre permite su participación P. RÍOS Barcelona Jueves, 17 enero 2019, 17:18

Polémica a la vista en la Copa del Rey. El Barcelona niega haber cometido alineación indebida en su partido de ida de los octavos de final frente al Levante de la semana pasada. El diario El Mundo publicó la infración cometida por el conjunto azulgrana al permitir jugar al futbolista Juan Brandáriz, más conocido como Chumi, que fue titular en el Ciutat de Valencia pese a estar sancionado con el Barcelona B.

El Barcelona defiende que no hubo alineación indebida de Chumi y se apoya en la circular de la Federación Española de Fútbol (el 29 de noviembre de 2018 se modificó el Reglamento General y Código Disciplinario de la RFEF) con lo que considera que cumplió legalmente el partido de sanción que tenía con el filial días después en Segunda B (ante el Alcoyano el domingo) y no estaba obligado a cumplir la sanción en la Copa.

La normativa cambió en noviembre, la Federación confirma esa modificación y además el Levante tenía 48 horas para reclamar que ya han transcurrido, por lo que estaría fuera de plazo para denunciar

En esa circular de la FEF se habla de que «para los casos en los que exista una simultaneidad de licencias de las permitidas en el Reglamento de la FEF, se ajustará a lo dispuesto en el presente artículo, si bien, las sanciones de carácter leve se cumplirán en las competiciones en las que el infractor se encuentra haciendo uso de una determinada licencia y, las de carácter grave o muy grave, en cualquier competición, ello con independencia de la licencia que se estuviera usando en el momento de la comisión de la infracción».

Desde la Federación aclaran que la «simultaneidad de licencias de las permitidas en el Reglamento» no se refiere a un jugador del primer equipo y del filial (sólo hay una licencia) sino que puede ser entrenador (incluso de la cantera) y jugador del primer equipo (según el artículo 165.2)

Artículo 165 del reglamento en el que se habla de la «simultaniedad de licencias» / RFEF

La información, sin embargo, señala que según el artículo 56.3 del código disciplinario, «hasta que no cumpliese la sanción con su equipo no podía participar con los superiores (...) El futbolista sancionado no podrá intervenir en ninguno de estos equipos o clubes, hasta que transcurra, en la categoría en la que se cometió dicha infracción, el número de jornadas a que haga méritos la sanción».

La circular habla de «simultaneidad de licencias de las permitidas en el Reglamento» pero se refiere a un jugador del primer equipo y del filial sino que puede ser entrenador y jugador del primer equipo según está indicado en el artículo 165.2

Fuera de plazo

Aunque hay ciertas discrepancias que son interpretativas sobre la circular lo que está claro es que el Levante disponía de dos días para efectuar una reclamación relativa al partido del 10 de enero y tal periodo ya ha transcurrido. El plazo para presentar alegaciones, según refleja el artículo 26 del Código Disciplinario de la RFEF , reza así: «Tal derecho podrá ejercerse en un plazo que precluirá a las 14 horas del segundo día hábil siguiente al del partido de que se trate, momento en el que deberán obrar en la secretaría del órgano disciplinario las alegaciones o reclamaciones que se formulen; tratándose de encuentros que se celebren en día distinto al fin de semana, el meritado plazo se entenderá reducido en veinticuatro horas».

Además el artículo apartado 4 precisa: «En idéntico término precluirán también las eventuales reclamaciones por supuestas alineaciones indebidas y, aun habiéndose producido éstas, quedará automáticamente convalidado el resultado del partido si aquéllas no se hubieran presentado dentro del referido plazo».

Caso distinto a Cheryshev

Esta situación, que recuerda a la sufrida por el Real Madrid hace tres temporadas (2 de diciembre de 2015) con la alineación indebida de Cheryshev ante el Cádiz y que terminó con la eliminación del equipo blanco. Entonces Gerard Piqué ironizó con lo sucedido con un tuit lleno de emoticonos. Aunque al escuchar alineación indebida podamos pensar que son similares lo cierto es que son muy distintos.

El entonces técnico blanco, Rafa Benítez, alineó a Cheryshev como titular en el Ramón de Carranza, en la ida de dieciseisavos de final de Copa, pero el canterano blanco estaba suspendido en la misma competición (Copa por una tercera amarilla en la semifinal cuando estaba en el Villarreal) por resolución del juez único de Competición de la Federación Española de Fútbol (del 6 de marzo de 2015), Francisco Rubio. Debía cumplir un partido de castigo (no hubiese jugado la final de 2015 por ello de haberse clasificado su equipo, como le pasó a Óscar de Marcos por el mismo motivo con el Athletic), pero el Real Madrid desconocía que arrastraba esa sanción y acabó siendo eliminado.