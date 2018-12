Con más preocupación de no fallar que de acertar, Atlético Bembibre y La Virgen firmaron un 'combate nulo' en La Devesa. El derbi provincial se selló con un 0-0 que dejó satisfechos a ambos conjuntos.

El principal objetivo de ambos equipos era no perder. El Atlético Bembibre, que sumaba ocho jornadas sin ganar, no quería sufrir una derrota mientras que La Virgen, después de perder cicno partidos seguidos y acabar con esa mala dinámica con un triunfo la pasada semana, no quería dar un paso atrás.

0 At. Bembibre Ivanildo; Tano (Modia, min. 66), Espi, Álex Marcos, Íñigo, Guzzetta (Basalo, min. 46); Samu (Angulo, min. 46), Willy, Dani Martínez, Javi García; Lucho 0 La Virgen Dani; Pablo Suárez, Negral, Fran, David; Rubén, Esaú (Dani Alonso, min. 60); Álex Matos, Eriz, Sergio (Porfirio, min. 73); Gagik (Jesñs, min. 68) ÁRBITRO Piñuel Peña (Colegio Zamorano). Mostró amarilla a Guzzetta, Dani Martínez y a Lucho por parte del At. Bembibre y a Negral, Álex Matos, Dani Alonso, Esaú y Porfirio por parte de La Virgen

El resultado fue un partido igualado, trabado y con escasas ocasiones. Había acercamientos a ambas áreas, pero ninguno con la claridad suficiente como para que los aficionados de ambos conjuntos vieran cerca el gol.

En la segunda mitad, Ministro hizo una apuesta más fuerte por el triunfo con dos cambios ofensivos con la entrada de Modia y Angulo en el campo, lo que le dio algo más de mordiente al conjunto rojiblanco.

Los locales tuvieron alguna ocasión más, pero el partido se encaminaba, sin remedio, hacia el 0-0.

Sólo en los minutos finales hubo claras ocasiones de gol. Y una por equipo. Primero fue Eriz quien tuvo en sus botas el gol virginiano al que respondió, acto seguido, Angulo con una volea desde dentro del área que atrapó Dani.

Finalmente, bembrirenses y virginianos se llevaron un punto que les permite no dar un paso hacia atrás.