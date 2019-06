Castilla y León se juega su billete apara la final de la Copa de las Regiones Uefa Llorian, defensa del Real Ávila, señala que el destino «ha sido caprichoso» y el equipo se la juega en el tercer partido contra Rusia, como en Estambul, un encuentro de mal recuerdo para él ICAL Sábado, 22 junio 2019, 13:27

La Selección de Castilla y León Uefa dirimirá este domingo, a partir de las 17:30 horas, frente a la Región Sur-Chayka de Rusia su clasificación para la final del próximo miércoles de la Copa de las Regiones que se disputa en Baviera (Alemania).

Un partido en el que el combinado que dirige Mario Sánchez depende de sí mismo, ya que lidera el grupo. Deberá ganar y, en el caso de que también lo haga Baja Silesia (Polonia) en el otro partido frente a Chequia (que se juega a la misma hora), defender al menos la ventaja de dos goles de average que mantiene con los polacos.

Para ese partido, el seleccionador cuenta con los 20 componentes de la plantilla disponibles, tras superar los jugadores los golpes sufridos en el choque del jueves en Hankofen. Una vez digerido el mal trago de que un empate que llegó en el último minuto del descuento, en el 95, el equipo piensa ya en su oportunidad histórica para alcanzar el primer objetivo planteado de cara a este torneo: colocarse en la final.

Algo que no pudo ocurrir en la Copa de las Regiones que se jugó en Estambul. Precisamente fue la región sur de Rusia la que apeó a Castilla y León, gracias a su victoria por 3-2, de la ansiada final. Los rusos llegan a esta cita con hasta nueve futbolistas que estuvieron en aquel encuentro. Entre ellos, los tres goleadores de entonces: Khodzhumyan, Nastavshev, que marcó un golazo de chilena, y Sokolov. Pero también estará sobre el césped Roberto García Puente, quien en aquel encuentro subió al marcador los dos tantos del equipo regional. El berciano, máximo anotador histórico de la Selección castellano y leonesa, lleva ya nueve con el que envío a la red en la primera jornada frente a Hradec Kralove.

«Heridas de guerra»

Otro de los jugadores que empezaron de inicio aquel partido, de recuerdo fatídico para la Comunidad, fue Andrés Llorian, quien recordó que «siempre» se llevará esa cita marcada en la cara como una «herida de guerra». El jugador del Real Ávila tuvo que ser sustituido frente a los rusos en la competición turca tras recibir un plantillazo que le produjo un importante corte y que le obligó a ser trasladado a un centro hospitalario.

«Aparte de las heridas, fue el resultado final del partido lo que nos dolió. Me fui del campo ganando 2-0, mediada la primera parte, con la ilusión de jugar la final a los dos o tres días. Y cuando me comunicaron la derrota pues las heridas y los puntos se quedaron a un lado y tuvimos la pena de no haber pasado a la final», dijo.

Por ello, como la experiencia es un grado, avanzó que el partido de mañana es el que «todos» llevan esperando «mucho tiempo». «Hemos y han peleado muchos compañeros para que por suerte los 20 que estamos aquí disfrutemos de este momento. Hay muchas ganas de que lleguen las 17.30 horas de mañana para poder cumplir el primero de los objetivos marcados en este campeonato», sentenció Llorian, quien prefirió no hablar de revancha contra el combinado ruso, simplemente ha sido una decisión «del destino, que ha sido caprichoso» y ha puesto a Castilla y León «en el mismo lugar contra el mismo rival, y prácticamente en iguales circunstancias». «Pero dependemos al 95 por ciento de nosotros mismos y con muchas ganas de ganar el partido», resumió.

En la misma línea se mostró el que ha sido portero titular en las dos primeras jornadas de la fase final que se celebra en Baviera, Juan Berlana, quien opinó que este partido «marca el objetivo para disputar el último encuentro el miércoles». Por ello, sostuvo que «es clave llegar con todas las opciones y dependiendo de sí mismos. «Estamos deseando hacer un partido bueno, como el primero. No se trata de olvidar el choque contra Polonia, porque es un punto más y nos ha permitido aprender y afrontar este último como mejor sabemos. Aprender de los errores y superarlo», invitó el guardameta del Atlético Astorga.