Las buenas sensaciones siguen en la Deportiva El conjunto berciano venció 1-3 al CD Barco en un partido en el que los de Bolo han seguido sumando experiencias positivas

Victoria y mejores sensaciones de la Ponferradina en su visita a Calabagueiros para medirse al CD Barco. Bolo pudo probar distintas variantes en el cuadro berciano y logró la victoria por 1-3.

Además de dar la alternativa a jugadores que no habían tenido demasiadas opciones en esta pretemporada, Bolo colocó a otros futbolsits en demarcaciones distintas.

Era un partido para hacer pruebas, para experimentar distintas variantes. Y salió bien. En el inicio del choque Espina, a centro de Keith Nah, abrió el marcador.

Rápidamente, el Barco igualó la contienda con un gran gol de falta de Rubén García ante el que Gazzaniga poco pudo hacer.

Esto no hundió a los ponferradinos, les espoleó todavía más y Keith Nah anotó el 1-2 tras una gran acción individual de Matthieu en el tramo final de la primera mitad. Antes del descanso, Isi ponía tierra de por medio a pase de Luisma.

En la segunda mitad, con un once totalmente nuevo, los de Jon Pérez 'Bolo' siguieron siendo mejores y buscaron más goles, pero el acierto no les acompañó. en los segundos cuarenta y cinco minutos descendió notablemente el acierto anotador. No por ocasiones, que tuvo bastantes la Deportiva, sino por el escaso olfato goleador que demostraron los jugadores blanquiazules.

El siguiente test para la Ponferradina llegará este sábado en La Devesa ante el Atlético Bembibre.