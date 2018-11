El Bembibre pone las ocasiones y el Astorga los goles Foto inicial de ambos capitanes. El fútbol le juega una mala pasada a las águilas, que merecieron una contundente victoria, y vieron como los maragatos lograban dos goles en el descuento RUBÉN FARIÑAS Jueves, 1 noviembre 2018, 19:47

El fútbol es caprichoso y muchas veces injusto, y sino que se lo digan al Atlético Bembire. Una decena de ocasiones, generoso fútbol y un castigo final inmerecido, esa ha sido la realidad del 'derbi del Manzanal', donde los locales pusieron el fútbol y el Atlético Astorga se llevó el choque con dos goles en el descuento.

El conjunto maragato ha logrado una pírrica victoria por 0-2, gracias a los goles de Jesús y Bandera cuando el partido agonizaba y tras haber sufrido un vendaval rojiblanco.

0 Atlético Bembibre Ivanildo; Basalo, Espi, Íñigo, Guzzetta; Álex Marcos, Modia (Óscar, min.66); Javi García, Dani Martínez (Angulo, min.84), Lucho (Izan, min.86); Willy 2 Atlético Astorga Berlana; Emilio, Jesús, Marcos, Jorge; Gonzalo, Peláez; José Manuel, Taranilla (Isma, min.32), Javi Amor; Puente goles 0-1, Jesús, min.91; 0-2, Bandera, min.92 árbitro Calvo Antolín (Comité Palentino) Amonestó a Álex Marcos, Javi García, Guzzetta y Dani Martínez, por el Bembibre incidencias Partido correspondiente a la décima jornada del Grupo VIII de Tercera División disputado en la Devesa de Bembibre

Los chicos de Fernando Ministro salieron con la intención de llevarse el duelo provincial y en los primeros minutos reclamaron penalti por un empujón de Emilio a Dani, dentro del área, que el colegiado no atendió. Después, Berlana comenzó su espectacular partido y salvó con los pies en la línea de gol un remate de Íñigo.

Las águilas también protestaron un tanto anulado a Modia, que se encontraba en fuero de juego, a instancias del asistente de Calvo Antolín.

Las ocasiones siguieron cayendo del lado local en la primera parte. El portero del Atlético Astorga volvía a evitar el tanto con una gran parada, Willy remataba una falta y el balón rozaba el palo y Lucho no acertaba en el mano a mano ante Berlana.

El decorado no cambió en la segunda parte. Miguel Ángel Miñambres se desgañitaba en la banda reclamando otra actitud a sus jugadores. Lucho le robaba el balón a Gonzalo y Willy, encarando al portero, volvía a encontrarse con un inmenso cancerbero del equipo maragato.

No se lo creía la Devesa lo que estaba viendo. El portero repelía todas las situaciones de peligro y dejaba con las manos en la cabeza al Atlético Bembibre. El show continuaba. Lucho no acertó o no pudo batir al cancerbero visitante, que sacaba una buena mano ante el remate local.

Desde cerca no había posibilidad, pues los bercianos la buscaron desde lejos. Javi García remató en la frontal y Berlana volvía a repeler. Poco después, Willy mandaba al palo un remate en área pequeña.

El asedio parecía no tener fin. Encontraron los astorganos un acercamiento con un centro al área, en una falta botada por Peláez, que el propio capitán recogía dentro del área y disparaba alto.

El huracán del Bembibre parecía que se tendría que acabar conformando con el empate y fue entonces cuando llegaría el descuento y la injusticia del fútbol visitaría la Devesa.

En el minuto 91, el Atlético Astorga botó un córner y Jesús, en área pequeña, remató con el pie al fondo de las mallas de la portería de Ivanildo para colocar un inesperado 0-1.

El inmerecido castigo a las águilas lo redondeaba David Bandera, que se recorría solo medio campo, con los locales volcados al ataque, para definir de forma magistral, de vaselina, y establecer el definitivo 0-2.

La desesperanza invadió la Devesa y la incredibilidad reinó entre el nutrido número de seguidores maragatos que no daban crédito a la pírrica victoria de su equipo.