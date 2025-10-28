España, a la final de la Liga de Naciones por la puerta grande

José Manuel Andrés Madrid Martes, 28 de octubre 2025, 21:09 | Actualizado 21:42h. Comenta Compartir

España hizo los deberes en Suecia. Sin el brillo de la ida pero con solvencia y oficio, la selección de Sonia Bermúdez no solo preservó sin sobresaltos los cuatro goles de ventaja con los que llegaba a Gotemburgo, sino que además volvió a derrotar al combinado escandinavo, mejorado respecto a la ida, con otro gol más de Alexia Putellas. De esta forma, selló su billete a final de la Liga de Naciones, torneo en el que aspira a revalidar el título conquistado en 2024, por la puerta grande, con una demostración de que hoy por hoy está varios cuerpos por delante de un rival notable.

La Roja no mostró en el estadio Gamla Ullevi ningún tipo de relajación, tal y como demostró el once inicial de Sonia Bermúdez, con el cambio obligado de la lesionada Salma Paralluelo por la bigoleadora en Málaga Claudia Pina y un solo movimiento por decisión técnica, el que dio la alternativa en el costado derecho del ataque a Eva Navarro en detrimento de la joven Vicky López.

Por su parte, la Suecia de Tony Gustavsson, tocada por el golpe de la ida, dejó en el banquillo a pesos pesados como Ilestedt, Angeldahl, Blackstenius y Rolfö, en busca de un golpe de timón para al menos maquillar la pobre imagen de La Rosaleda.

Suecia Falk, Holmberg, Bjorn, Nelhage, Sandberg (Angeldahl, m. 46), Lundkvist, Asllani (Kafaji, m. 55), Zigiotti, Kaneryd (Ijeh, m. 82), Schröder (Blackstenius, m. 55) y Jusu Bah (Rolfö, m. 55). 0 - 1 España Coll, Batlle (Jana Fernández, m. 46), Paredes (María Méndez, m. 64), Mapi León, Carmona (Corrales, m. 73), Aitana Bonmatí, Aleixandri (Serrajordi, m. 64), Alexia Putellas, Eva Navarro (Martín-Prieto, m. 46), Claudia Pina y Mariona. Gol: 0-1: m. 74, Alexia Putellas.

Árbitro: Ivana Martincic (Croacia). Sin amonestaciones.

Incidencias: Partido de vuelta de semifinales de la Liga de Naciones disputado en el Gamla Ullevi de Gotemburgo ante 15.873 espectadores.

Por si hubiera alguna duda sobre el compromiso español con el partido, rápidamente el conjunto de Sonia Bermúdez se adueñó del balón, con la línea defensiva muy adelantada, prácticamente en campo rival. Con paciencia y su característico buen trato de balón, la campeona del mundo se armó de paciencia y protegió su enorme ventaja con la posesión, como mejor sabe.

La primera opción llegó con un buen centro de Claudia Pina desde la izquierda, que Irene Paredes prolongó a la hoya en el segundo palo para el remate desviado de Mariona. Fue la primera oportunidad pero no la mejor, pues a Paredes, siempre poderosa en el juego aéreo, se le escapó por poco un remate de cabeza franco, tras un servicio de falta medido por parte de Mapi León, siempre una garantía con su golpeo de zurda.

El duelo, mucho más equilibrado que en Málaga tal y como cabía esperar, no deparaba sin embargo sustos considerables para el equipo español, cómo con su amplia renta. Un disparo muy lejano y un remate inocente de Schröder fue lo más destacado del combinado escandinavo en ataque en una primera parte en la que sin embargo, lo cierto es que España no encontró demasiada fluidez en su circulación de balón. Y es que la selección se mostró incómoda con la notable presión sueca, con muy poquito de piezas clave como Aitana o Alexia, sobre las que debe orbitar la creación de juego.

Con la igualada sin goles, solo 45 minutos de juego por delante y cuatro goles de ventaja en la eliminatoria, parecía el momento idóneo para explorar alternativas y Sonia Bermúdez remodeló al completo su banda derecha e introdujo en la ecuación a Jana Fernández y Cristina Martín-Prieto, sin minutos en el duelo de ida. La atacante del Benfica entró pronto en acción, con un remate por arriba algo desviado que fue invalidado por fuera de juego previo.

El mejor epílogo

El interesante comienzo español no tuvo sin embargo demasiada continuidad, con un partido en una dinámica muy similar a la de la primera parte. España se sabía con el billete a la final en el bolsillo y Suecia no creía en el milagro, por mucho que Gustavsson recurriese a Blackstenius y Rolfö con piernas frescas para el tramo final del envite.

El arsenal nórdico ofreció algún rédito, insuficiente en cualquier caso para comprometer mínimamente la clasificación española, pues Cata Coll solventó con mucha seguridad una buena ocasión de Blackstenius, mano a mano ante la portera del Barça tras un buen desmarque pero poco precisa a la hora de definir con la pierna zurda.

La Roja no solo defendió sin sobresaltos su portería, sino que incluso se regaló otro triunfo con el tercer gol de Alexia Putellas en la elimnatoria. Se acercaba ya la resolución del duelo cuando Claudia Pina desbordó por el costado derecho y sirvió al corazón del área, donde la doble Balón de Oro tiró de sutileza para alojar con suavidad la pelota en un ángulo imposible para la guardameta Falk, con toque al larguero incluido.

No había mejor epílogo posible para una semifinal impecable. España abre una nueva etapa con una puesta en escena demoledora y se sitúa de nuevo a un solo paso de un título, una dinámica ganadora a la que acostumbra en los últimos tiempos.

Una selección abonada al éxito en los últimos grandes torneos La selección española femenina sigue abonada al éxito. Con el pase a la final de la Liga de Naciones en el bolsillo, La Roja consolida su presencia entre las mejores. Y es que desde el Mundial de Australia y Nueva Zelanda en 2023, que supuso su irrupción en lo cima, España solo se bajó de los dos primeros puestos en un gran torneo con la amarga cuarta plaza de los Juegos de París. Antes, ya como campeona del mundo, conquistó la primera edición de la Nations League en 2024, y después de la cita olímpica se quedó a las puertas de su primera Eurocopa al caer en los penaltis ante Inglaterra. En total, cuatro finales en los últimos cinco grandes torneos.

