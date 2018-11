«La sensación es que Yeray saldrá en enero» Deporte(n)vivo. Una tertulia analizará la actualidad del deporte de la provincia en deporte(n)vivo LEONOTICIAS León Martes, 6 noviembre 2018, 20:29

La actualidad del deporte leonés, a análisis en deporte(n)vivo. Una tertulia con la presencia de Rubén Fariñas (leonoticias), Pablo Campos (Radio León) y Maikel Rodríguez (Radio Marca León) será el epicentro de este programa.

El Reino de León y la reciente destitución de su técnico, Carlos Bouza, ha sido el primer tema de conversación. «Es lógico viendo las derrotas tan abultadas del equipo pese a haber competido en pretemporada con equipos de primer nivel».

El empate de la Cultural en Vigo también ha sido comentado. Pablo Campos ha dado más «mérito» a los vigueses que «demérito» a la Cultural, mientras que Fariñas y Rodríguez consideran que los de Víctor Cea pudieron dar mucho más y «dieron demasiados pasos atrás».

En los últimos partidos, ha estado ausente Yeray y Campos cree que «buscará una salida en enero». «O mucho cambia el asunto, o Yeray no seguirá en la Cultural». Es más, Fariñas reconoce que le parece lógico que el tiñerfeño no entre en juego porque «está lejos de su nivel» y señalan que el club «respalda al entrenador en este caso». «Si no fuera Yeray, no se hubiera levantado tanta polémica», añade Maikel Rodríguez.

Respecto al Abanca Ademar, todos coinciden en señalar el «mérito» de la temporada que está haciendo el cuadro marista y creen que «plantarán cara en Bucarest» porque «necesitarán un punto para pasar de ronda».

Por último, todos apuestan por una medalla de Lydia Valentín en el Mundial de Turkmenistán de halterofilia y creen que será de oro.