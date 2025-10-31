Ziganda: «Los datos en casa son claros, pero no nos vamos a volver locos»

Dani González León Viernes, 31 de octubre 2025, 14:41 Comenta Compartir

El entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, 'Cuco' Ziganda, ha destacado la «actitud, concentración y determinación» de sus jugadores, sea cual sea el resultado, antes de afrontar el partido de este sábado (16:15 horas) ante el Mirandés.

El navarro ve a sus jugadores «bien y motivados» después de ganar al Tropezón en Copa del Rey (1-3): «Aunque sea un rival de inferior categoría, ganar siempre levanta el ánimo». Centrados en «las cosas que tenemos que hacer para ganar en casa y mejorar», destaca la valía y la calidad del primer tiempo ante el Ceuta.

«Y en Cantabria vimos que tenemos recursos y distintos caminos para llegar al gol», ha apostillado un Ziganda que no niega lo negativo de los datos en el Reino de León, pero no se va a «volver loco»: «Tampoco vamos a pensar que es mala suerte, pero sí que en unas semanas sea anecdótico. Trabajamos con confianza y sabiendo de la capacidad de este equipo».

La ¿receta? para ganar

Dominar y jugar bien, afirma, te acerca a ganar, «pero no es la receta» que nunca falla. «Ante el Ceuta, había más sensación de peligro cuando contraatacábamos. Me gusta dominar y sueles estar más cerca de ganar. Pero contra el Valladolid no fue así y ganamos. Si me preguntas, prefiero el partido del Ceuta aunque perdiéramos«, ha explicado.

El técnico culturalista insiste en que «no es una final, ponga como me ponga» porque queda mucho y ve un once donde cualquiera de los que partieron de inicio en la Copa del Rey «puede hacerlo en liga».

Uno de ellos es Paraschiv, que anotó su primer gol ante el Tropezón: «Es introvertido, pero muy trabajador y serio y le duele cuando las cosas no salen bien. El gol le ha tenido que venir muy bien, teníamos claro que era él quien tenía que lanzar ese penalti». Para este encuentro no estarán Satrústegui ni Tresaco, aunque el extremo sí participará, si no hay problemas, ante el Deportivo. Ziganda tiene algún jugador más con molestias y esperará a este sábado para saber si participará o no.

El entrenador también ha felicitado a Barzic por la convocatoria con Croacia sub-21, si bien es cierto que, «egoístamente, nos gustaría contar con él». «A principio de temporada se decide el calendario y no nos podemos quejar, porque se acepta. Sería más justo que pudiéramos contar con todos, pero hay que asumirlo», explica.

Acerca del Mirandés, no cree que pese en exceso el desgaste en Copa porque «también han hecho rotaciones, aunque alguno repetirá» y ha pensado en cómo «contrarrestar» las virtudes de los rojillos. «Son un poco como nosotros, están sacando buenos resultados fuera de casa», afirma.