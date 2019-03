Segunda B Yeray: «No hemos sabido interpretar el partido» Yeray, en un lance del partido. / CyDL El mediocentro de la Cultural y Eneko Capilla consideran que, por lo visto en el terreno de juego, el resultado «más justo» hubiera sido el empate DANI GONZÁLEZ León Domingo, 31 marzo 2019, 14:51

«Con malas sensaciones». Así resume Yeray González el sentir de la plantilla de la Cultural tras caer 1-0 ante el Fuenlabrada.

«Hemos perdido contra un rival directo, pero hemos estado bien, intensos. La derrota no es justa, el empate se ajusta más a lo visto en el campo, pero ya no pensamos en esto si no en lo que viene, lo contrario nos merma», afirma.

El mediocentro reconoce que el Fuenlabrada estaba «cómodo» con este juego y el gol «encarriló el partido para ellos». «No lo supimos interpretar. Es un ejemplo de lo que vamos a encontrarnos en playoff ydebemos mejorar para llegar fuertes al final», asegura.

Yeray pide «calma», especialmente a los jugadores, en este final de temporada «tan reñido» en el que la afición será tan importante.

Por último, sobre el derbi de la próxima semana, Yeray ve un «partido precioso» ante un rival en dinámica «positivo» pero que confía en ganar.

Eneko Capilla: «No hemos tenido ocasiones»

El mediapunta guipuzcoano de la Cultural, Eneko Capilla, considera que el resultado más justo hubiera sido un empate ante el Fuenlabrada.

El vasco reconoce que han tratado de «dar más» pero cree que han estado bien pese a «no tener ocasiones claras». «Hemos defendido bien, salvo el córner y luego es muy dificil hacerles mucho daño».

Capilla espera que la Cultural acabe líder la temporada y prevé un «ambiente muy bonito» ante la Ponferradina.