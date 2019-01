Segunda B Yeray: «Tuve ofertas, pero nunca pensé en marchar de la Cultural» Yeray González, en la rueda de prensa. / CyDL El mediocentro tinerfeño asegura que «queda poco» para ver su mejor versión porque «estamos en el camino adecuado» DANI GONZÁLEZ León Jueves, 17 enero 2019, 14:01

El mediocentro tinerfeño de la Cultural y Deportiva Leonesa, Yeray González, ha ratificado este jueves su compromiso con el club leonés y su intención de seguir a orillas del Bernesga más tiempo.

El futbolista reconoce que le han llegado «distintas ofertas» en las últimas semanas, pero «nunca las valoré del todo». «En ningún momento pensé en marcharme. Es cierto que no tenía los minutos necesarios, pero nunca se me pasó por la cabeza otra idea que no fuera continuar», señala.

El isleño reafirma la idea de «seguir en la Cultural» con el gran reto de «devolver al equipo a la categoría de plata».

«Estoy orgulloso de mis cien partidos en la Cultural»

Yeray cumplió el pasado domingo 100 partidos con la Cultural, algo que «no es fácil actualmente» y por lo que se muestra «feliz». «Hemos pasado de todo, son etapas importantes y me siento orgulloso», asevera.

El canario considera que su mejor momento en León fue el inicio de la temporada pasada en Segunda y, a nivel colectivo, el ascenso.

«Las cosas llegarán»

Sobre el momento del equipo, Yeray González afirma que se están «viendo cosas». «Ante el Rápido de Bouzas generamos, dominamos, pero nos faltó el gol. Esa es la actitud, sin volvernos locos, y las cosas llegarán», sostiene. En el plano personal, considera que «dentro de poco» se verá su mejor versión porque «estamos en el camino adecuado».

El tinerfeño también ha tenido palabras para el Pontevedra, rival ante el que inician un «tramo importante» de la temporada. «Tenemos que dar un paso adelante en casa y recuperar la dinámica positiva», asegura.

El mediocentro insiste en la idea de ganar fortaleza en el Reino de León, para lo que es primordial ganar al Pontevedra «y dar una alegría a la gente».