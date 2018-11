Yeray: «Debemos reaccionar y hacer autocrítica» Yeray, durante la rueda de prensa de este jueves. El mediocentro de la Cultural pide «salir el domingo a conseguir lo máximo» | El Salamanca CF espera en la jornada dominical LEONOTICIAS León Jueves, 29 noviembre 2018, 14:37

Autocrítica y ánimo de rearme. Con esa previsión se ha presentado este jueves Yeray González en la sala de prensa de la Cultural y Deportiva Leonesa.

El mediocentro ha instado a cambiar la dinámica y entrar en una línea ganadore acorde con el nivel de la propia plantilla y el proyecto realizado: «Lo importante es el equipo, lo individual pasa a un segundo plano. Queremos cambiar esta dinámica, coger el toro por los cuernos, e ir a Salamanca a ganar el partido».

«El pasado no existe. En la actualidad, mi nivel no estaba siendo suficiente, y el míster optó por otros compañeros. Toca trabajar más y mejor para ganar el puesto, y una vez conseguido, aprovechar la oportunidad», también ha advertido.

«Espero mejorar»

Yeray ha remarcado además su compromiso con la entidad dentro o fuera del terreno de juego: «Todos queremos jugar, hay muchos compañeros. A mí me gusta jugar, ayudaré donde el míster me diga. Quiero sentirme importante y coger ritmo de partidos. El otro día me pesó, espero seguir con la confianza y mejorar».

Un compromiso que ha reafirmado en su condición de capitán: «Han sido unas semanas difíciles, pero lo tenemos claro. Soy capitán, tengo que ser referente para el resto, y trabajar al máximo para ayudar a todos. Sé el nivel que puedo dar en este equipo, y daré lo máximo para recuperar mi mejor versión».

El jugador también ha incidido en la importancia de corresponder a la afición: «Venimos de dos años de nivel muy alto, es verdad. Respetamos al aficionado, y trataremos de hacer cambiar la dinámica sobre el verde, ahí no se engaña a nadie. Está en nuestra mano que vean que esta gran plantilla corresponde a su confianza».

Autocrítica

«Hay que hacer autocrítica, este equipo tiene que estar entre los mejores en todo. Si demostramos todo lo que tenemos, se lograrán los objetivos», ha remarcado antes de incidir en su buena relación con el entrenador: «Mi relación con el míster es buena, como cualquier otra. Han surgido otras informaciones que no son ciertas. No hay nada más allá, no hay que sacar de contexto nada. No hay disputas con nadie. Sólo hay búsqueda de lo mejor para el colectivo».

Respecto al próximo compromiso ha resaltado la importancia del mismo: «El Salamanca CF tiene un buen equipo, para objetivos altos, aunque ahora estén sufriendo. Es un partido importante para nosotros, para recuperar sensaciones de nuevo y demostrar que podemos recuperar el nivel».

«Debemos reaccionar, hacer autocrítica, y salir el domingo ante el Salamanca CF a conseguir lo máximo. No sirve con el nombre, tenemos que darlo todo si queremos ganar el partido. Queremos revertir la situación y devolver la confianza», ha sentenciado.