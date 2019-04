Segunda B Yeray: «No estamos dando la talla» Yeray, durante el partido en Guijuelo. / CyDL El mediocentro tinerfeño asegura que apurarán sus opciones de playoff ganando los tres partidos que quedan con una plantilla que está «muy tocada» tras la derrota en Guijuelo DANI GONZÁLEZ León Sábado, 27 abril 2019, 20:38

El mediocentro de la Cultural y Deportiva Leonesa, Yeray González, ha sido claro en la zona mixta tras la derrota ante el Guijuelo (1-0) que deja a los leoneses con escasas opciones de playoff.

«Estamos jodidos. No somos tontos y sabemos lo que hay, no estamos dando el nivel que esperábamos, no estamos a la altura», asegura el tinerfeño, que reconoce que están dolidos «por nosotros, nuestras familias y la afición». «Muchos hemos dejado pasar cosas por estar aquí y ahora hay que dejarse la piel y salir a ganar todo lo que queda», apunta.

Yeray, que no quiere poner excusas, llama a sus compañeros a «levantar la cabeza» y ganar los tres partidos que restan para «dar una alegria a la afición». «Muchos sentimos bastante este escudo y hay opciones, pero para eso tenemos que ganar todo. Hay que sacar el orgullo y dar la cara», añade.

Sobre el partido, asegura que sabían que este era un campo complicado ante un rival «en buena dinámica». «Pero teníamos que haber ganado. La suerte nos da la espalda y en una jugada desafortunda nos marcan gol», afirma.

Saúl: «Hay que creer que aún es posible»

Por su parte, el lateral de la Cultural, Saúl González, considera que la Cultural ha merecido «algo más» y señala que el vestuario está «fastidiado». «Toca pensar en el Fabril, apurar nuestras opciones y creer que es posible», apunta.

El lateral insta a ganar todo lo que queda y entiende las críticas: «están tan molestos como nosotros por esta situación difícil».

El futbolista madrileño destaca que apenas han sufrido ocasiones pero el Guijuelo ha aprovechado un «rebote» para ahondar en la racha «negativa» que está viviendo.