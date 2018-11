Víctor Cea: «Yeray quiere volver a ser protagonista y lo logrará» Víctor Cea. El entrenador de la Cultural asegura que la columna vertebral del equipo la determina «el paso de los partidos» DANI GONZÁLEZ León Viernes, 9 noviembre 2018, 14:54

Empatizando con la situación de Yeray y con la intención de solventar el conflicto con el mediocentro tinerfeño. Así se ha mostrado este viernes Víctor Cea en la previa del partido de este domingo ante el Fuenlabrada (17:00 horas).

El técnico madrileño deja claro que Yeray quiere volver a ser «protagonista» y asegura que no tiene dudas de que «volverá a serlo». «Es un buen líder y un buen compañero, con mentalidad global», añade.

Cea cree que es «entendible» la frustación del tinerfeño por no entrar en el once. «Los picos de forma existen y cuando no se está al máximo, hay que trabajar más todavía. Yeray, como el resto, está poniendo todo lo que tiene para hacer el mejor trabajo posible», afirma.

En ese aspecto, el entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa considera que la temporada «determina cuál es la columna vertebral del equipo» y afirma que Señé, a su mejor nivel, es «diferencial».

A la espera de los 'tocados'

Víctor Cea esperará al último entrenamiento del sábado para «tomar decisiones». «Nos alegra ver a la gente reincorporándose a los entrenamientos y por ello decidiremos la lista mañana», asegura.

El técnico madrileño reconoce que él mismo se examina «cada día» y afirma que le encantó ver cómo ha estado el Reino de León en los últimos partidos. «Es clave el factor emocional y nos sentimos respaldados», apunta.

En cuanto a la situación del equipo, Cea señala que están contentos con el rendimiento dado en casa sin «personalizar» porque «hay una gran plantilla con muchos jugadores listos para rendir». «El dinamismo y la solución vienen del ritmo, pero también necesitamos mucho de la defensiva. Cuando el equipo no tenga el balón, hay que volar en la recuperación», añade.

Fuenlabrada, un rival de entidad

«La ambición siempre es máxima, pero los contextos son diferentes. El Reino es excelento, pero hay que adaptarse a todos los escenarios», apunta Cea, que ve al Fuenlabrada como un equipo «muy capacidad, de orden, con experiencia y muy difícil».

«Son muy competitivos, se equivocan poco y aciertan en los detalles. Es un proyecto muy potente», apunta un Víctor Cea que prevé un partido «muy complicado» en todos los aspectos.