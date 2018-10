Víctor Cea: «No nos puede dejar satisfechos no haber ganado el partido» El técnico de la Cultural defiende la labor de sus jugadores tras una semana marcada por el viaje a Lorca en la Copa del Rey RUBÉN FARIÑAS Sábado, 20 octubre 2018, 19:28

No se ha ido contento del José Zorrilla, Victor Cea, aunque sí valorando el esfuerzo de un equipo que ha vivido una semana marcada por el compromiso de Copa del Rey.

El técnico de la Cultural describía un partido «por fases», donde sus jugadores habían sido mejores en determinados momentos e incluso pudieron haber conseguido el gol de la victoria, y otros momentos más igualados.

«En la fase inicial del segundo tiempo fuimos mejores, nos sentimos superiores y podíamos marcar y, sin embargo, se rompe el partido, que era lo que no queríamos, y ahí no nos hemos sentido incómodos», analizaba el entrenador madrileño.

La ausencia de Aridane, que ha marcado su esquema, intentó ser persuadida con esta situación: «Buscábamos superioridad en el perfil izquierdo. A partir de ahí, que fueran apareciendo jugadores en la referencia y no tuvieran a quién marcar los centrales, con gente rápida».

A pesar de no haber logrado el objetivo de la victoria, Cea apuesta por la plantilla que tiene y va con ella«a muerte» porque todo lo demás sería buscar disculpas. «Una pena no haber estado más acertados en esos minutos porque hubiéramos condicionado el partido».

El resultado, sin embargo, no dejaba satisfecho al técnico porque«siempre jugamos a ganar y todo lo que no sea ganar no nos deja satisfecho»; aunque sí valoraba el esfuerzo de haber logrado diez de los últimos doce puntos. «El esfuerzo de los jugadores es encomiable. Preparamos el partido con un entrenamiento con poca carga, jugábamos contra uno que llevaba toda la semana preparándolo y a ello sumamos un viaje a Lorca».

Por último, Victor Cea a restado importancia a las molestias de Josep Señé, que se tuvo que retirar del campo al inicio del partido, y apunta que fue una cuestión de prevención.