Víctor Cea: «Hemos hecho muy poquito en ataque»

El entrenador de la Cultural señala que les ha costado «adaptarse» y pide que la seña de identidad de los suyos sea «innegociable

DANI GONZÁLEZ

León

Miércoles, 5 septiembre 2018, 22:26

Satisfecho con la entrega, pero no con el juego mostrado por la Cultural. Así se ha mostrado Víctor Cea, técnico de los leoneses, tras la victoria 0-2 ante el Navalcarnero en la segunda ronda de Copa del Rey.

«Estoy contento con el nivel de sacrificio y compromiso de todos, no solo de los que han jugado, pero no tanto con el juego desarrollado», ha expresado en sala de prensa Cea, que justifica la imagen dado al césped artificial: «no es nuestro hábitat y nos ha costado adaptarnos».

«El equipo ha sido muy mejorable. Queremos ser competitivos en casa y fuera, manteniendo la señas de identidad, que son innegociables, también en campos así», ha afirmado el entrenador culturalista que ha añadido que este choque debe servir para «aprender». «Si queremos ganar aquí en liga, debemos mejorar mucho, hemos hecho muy poquito en ataque», ha añadido.

El técnico madrileño también ha querido recalcar que da la misma importancia a la Copa que a la liga, pero ha lamentado no poder preparar más este partido: «solo hemos tenido un entrenamiento».

Por último, ha mostrado su satisfacción por el debut de Capilla y Zelu y ha dejado claro que, ante la falta de otro nueve junto a Aridane, Samu Delgado no es «el suplente de nadie».