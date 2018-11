Víctor Cea: «Entendemos que la afición muestre su disconformidad porque no hemos jugado bien» El entrenador de la Cultural analizará su situación y el derbi ante la Ponferradina en leonoticias LEONOTICIAS León Martes, 13 noviembre 2018, 20:53

Después de la monumental bronca del Reino de León y a escasos cinco días del gran derbi ante la Ponferradina, Victor Cea, entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, será el protagonista de deporte(n)vivo.

El técnico madrileño de la Cultural reconoce que es «lógico» que la afición muestre su «disconformidad» porque «el equipo no ha jugado bien». «. De hecho, muchas veces mi mujer me dice que cómo no me he dado cuenta de esto o aquello. Pero estoy centrado en lo mío», señala.

Cea reprocha la actitud de , uno de sus ayudantes, pero recalca que hay que entender «las altas revoluciones» que se viven en los partidos. «Hay que mantener las formas y ser respetuoso siempre, pero por ambas partes», afirma.

El derbi sería una manera de acabar con las críticas de una afición crispada contra . Pero el entrenador señala que «estamos centrados en lo nuestro, en ganar a la », un partido que prevé complicado porque «tienen jugadores de nivel».

Acerca de , afirma que «no hay ningún problema con él» y considera «ha entrado en una actitud constructivo y una dinámica positiva». «Le ha costado, igual que a otros, adaptarse a la categoría», afirma.

considera que deberán hacer «refuerzos invernales», aunque «aún no sabemos en que posiciones», pero sí señala un «déficit» en la zona de ataque.

Por último, cree que , pero insta a todos a pensar únicamente en el siguiente partido».