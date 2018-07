Vicente Romero se marca como objetivo «devolver a la Cultural a Segunda» Vicente Romero posa con la camiseta de la Cultural. / Noelia Brandón El jugador canario ha llegado al conjunto leonés «convencido por el proyecto y las sensaciones» a pesar de que el Rayo Majadahonda contaba con él en LaLiga 1|2|3 RUBÉN FARIÑAS León Martes, 24 julio 2018, 18:49

Tenía la oportunidad de jugar en Segunda División pero se inclinó por la oferta de la Cultural.

Vicente Romero ha sido presentado de forma oficial en el Reino de León como nuevo jugador del club blanco, procedente del Rayo Majadahonda

«Me han convencido, el Rayo me quería, la Cultural me llamó y me dijo lo que pretendía y el proyecto que tienen y me convencieron», ha manifestado en la sala de prensa.

Desde que llegó a orillas del Bernesga, el mediocentro reconvertido a puesto de central se encuentra «muy cómodo» con sus compañeros y es que, asegura, Víctor Cea «hace hincapié en que sean una familia».

Precisamente, sobre el míster, el nuevo jugador culturalista ha reconocido que es un técnico que pretende «tener siempre el balón, ser un equipo agresivo y comprometido; el compromiso ante todo».

No rehúye del gran objetivo: devolver a la Cultural a Segunda División, aunque cree que no debe ser algo que obsesione a una plantilla de «bastante nivel» y que debe ir partido a partido. «En cuanto al nivel del club, la plantilla e instalaciones debería estar en Segunda; pero eso no nos añade presión».

El canario conoce bien el Grupo I y destaca el buen juego y el nivel de los filiales. Además, Vicente coloca a la Ponferradina y el Fuenlabrada como favoritos, junto a la Cultural, por presupuesto y jugadores.

El jugador llega a León para demostrar al entrenador que merece un puesto en el once titular y ganarse la confianza de Víctor Cea. De momento, su valoración es «totalmente positiva» y espera ser un hombre fuerte en los esquemas de esta nueva Cultural.