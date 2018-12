Valverde avisa: «Allí fue un partido duro y nos costó mucho» Ernesto Valverde, en el Reino de León. / Peio García «Mañana habrá cambios y jugadores que tendrán oportunidades. Estamos expectantes por verlos, pero no hemos de perder de vista que hemos de ganar el partido», ha asegurado el técnico azulgrana EFE Martes, 4 diciembre 2018, 19:16

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, no quiere que su equipo caiga en la relajación para enfrentarse a la Cultural Leonesa, este miércoles, en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

«Queremos ganar. Allí fue un partido duro, juegan con mucha intensidad y nos costó mucho. Espero lo mismo para mañana», advirtió Valverde sobre el encuentro en León, que el Barça acabó ganando con un gol de Clement Lenglet en el tiempo añadido.

Precisamente el técnico azulgrana se deshizo en elogios hacia el central francés, que se ha afianzado en el once titular por la lesión de su compatriota Samuel Umtiti.

«Lenglet es un jugador muy fiable en todos los sentidos. Se está convirtiendo en fundamental. Se ha adaptado muy bien y ha tenido protagonismo. Es un lujo tenerlo», destacó.

Para recibir a la Cultural Leonesa, Valverde volverá a contar con los no habituales, pero insistió en no correr riesgos. «Mañana habrá cambios y jugadores que tendrán oportunidades. Estamos expectantes por verlos, pero no hemos de perder de vista que hemos de ganar el partido», apuntó.

El Barcelona podría recuperar a algunos lesionados como Jasper Cillessen, Thomas Vermaelen o Sergi Samper, pero el técnico extremeño quiere esperar a ver «cómo se encuentran» en el entrenamiento de esta tarde antes de tomar una decisión.

A quien sí que descartó es al delantero Luis Suárez, que arrastras unas molestias de rodilla, aunque se mostró «optimista» sobre la posibilidad que el uruguayo reaparezca en el derbi del próximo sábado ante el Espanyol.

En cualquier caso, el técnico del conjunto azulgrana es consciente de que el partido de este miércoles debe servir también para que su equipo siga creciendo.

«Es evidente que tenemos mucho margen de mejora, pero también una línea a seguir de partidos en los que hemos jugado de forma excelente. De todas maneras, esta Liga es muy difícil y está muy competida», afirmó.

Preguntado por el hecho de que Leo Messi solo haya quedado quinto en el Balón de Oro, Valverde señaló: «No entro a valorar las incongruencias de un premio o no. No soy el que lo tiene que explicar. Cada uno tiene su opinión. Para nosotros es absurdo. Felicitamos a Modric, porque es un gran jugador».

Antes de la rueda de prensa, el entrenador del Barcelona y la plantilla se desplazaron al espacio memorial que el club ha instalado en el Camp Nou para recordar al expresidente Josep Lluis Núñez, fallecido el lunes a los 87 años.

Valverde empezó su intervención teniendo un recuerdo para él. «Con Núñez llegue al Barça como jugador. Al final de la temporada pasada me envío una carta felicitándome por los títulos. Esperemos ganar mañana y dedicarle la victoria», indicó.