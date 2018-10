Copa del Rey | Cultural-Barça Toño de la Cruz: «El juego de la Cultural es casi el mismo que el del Barcelona» Toño de la Cruz. El leonés, exjugador y exentrenador del conjunto blaugrana, señala la «defensa» como el punto diferencial para que la Cultural multiplique sus opciones DANI GONZÁLEZ León Martes, 30 octubre 2018, 10:11

Jesús Antonio 'Toño' de la Cruz (León, el 7 de mayo de 1947) es institución en el FC Barcelona. Fue defensa del conjunto blaugrana en los años 70 y más tarde volvió a la casa culé como entrenador, llegando a dirigir como interino al primer equipo en 2003 en un partido, ante el Atlético de Madrid.

Formado en el Júpiter Leonés, siempre le ha tirado la tierra, reconoce. El club en el que triunfo visita al de su formación, al de su casa, este miércoles a partir de las 21:30 horas. De La Cruz verá el partido, pero no se decanta por ninguno de los dos equipos: «tengo el corazón al 50-50. Me tira mucho la tierra, pero en el Barça me han tratado muy bien».

El leonés considera que es un partido «interesante» y «muy importante» para la Cultural. «Juegan en casa y tratarán de dejar la eliminatoria viva para la vuelta», afirma.

La defensa y aprovechar sus oportunidades, claves para la Cultural

El exjugador y exentrenador del FC Barcelona reconoce que la clave para la Cultural será «una muy buena defensa y aprovechar las oportunidad que tengas». «Sería importante también tener a jugadores del mismo nivel que los del Barça», añade entre risas.

Pero, aunque vea claras diferencias entre la calidad de una y otra plantilla, reconoce que el estilo de juego de la Cultural es «prácticamente igual» que el del Barcelona. «Muchos equipos practican ese fútbol, pero la Cultural lo hace bien. Seguro que rinden a buen nivel ante el Barça», señala.

Toño de la Cruz da opciones a la Cultural, «como a cualquier otro equipo», pero afirma que enfrente estará el Barcelona, «uno de los mejores equipos del mundo». «Aunque no estén los titulares, saldrán con un buen equipo. Y la Copa es una competición muy importante para el Barça, se lo tomarán muy enserio», explica.

Por último, el exjugador y exentrenador leonés del FC Barcelona no se atreve a dar «un resultado» pero recalca que una victoria «daría mucha fama» a la Cultural.