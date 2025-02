Sergio Marcos: «Se está viendo la mejor versión del equipo»

Dani González León Miércoles, 23 de octubre 2019, 17:26 Comenta Compartir

Cinco victorias seguidas y un coliderato compartido con Bilbao Athletic y UD Logroñés conforman un gran momento para la Cultural y Deportiva Leonesa que uno de sus capitanes, Sergio Marcos, no niega, siempre y cuando no se lancen las campanas al vuelo.

El futbolista alcarreño ha sido el protagonista en sala de prensa y ha expresado que «se está viendo la mejor versión del equipo». «Las sensaciones son buenas, los resultados están ayudando y se observa que, entre el grupo y la afición, todo está bastante bien», ha afirmado.

Marcos ha señalado que ganar «siempre da tranquilidad» y que la idea que tienen es «seguir con la racha, pero pensando en el Barakaldo, que es lo importante». El mediocentro de Sacedón ha asegurado que espera «un partido difícil» donde los vizcaínos «van a competir al máximo». «Tenemos que ir a lo nuestro, enseñando nuestras armas para ganar», ha añadido.

El mediocentro culturalista, que cumple su tercer curso en León, ha señalado que los resultados «nos darán y nos quitarán» pero se ha mostrado seguro de que «siguiendo así, como hasta ahora, tendremos muchas opciones de estar arriba». Además, el castellano-manchego ha recalcado que «no miro la clasificación» y menos aún en un grupo que ha calificado de «igualado». «Hay que mirarla a final de temporada, ahora solo importa ganar todos los partidos que podamos», ha apuntado.

Sergio Marcos también ha alabado a los compañeros que tienen menos minutos y que son «los más importantes» porque, ha explicado, «la clave es el equipo, el colectivo, y cuantos mejores resultados cosechemos como grupo, mejores réditos sacaremos de manera individual».

Sobre su ausencia en Estella, Marcos ha explicado que «Aira buscar lo mejor para el equipo y lo mejor es ganar». «Si me toca entrar, lo haré lo mejor que pueda y si no, ayudaré desde donde me toque», ha concluido.