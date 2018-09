Sergio Marcos: «Tras el gol, nos hemos precipitado» Aridane se lamenta a la conclusión del partido. Los jugadores de la Cultural lamentan la derrota aunque saben que quedan muchas jornadas por delante R.FARIÑAS Domingo, 9 septiembre 2018, 13:55

Contrariados. Los jugadores de la Cultural no se esperaban este inicio de temporada. A pesar de ello, son conscientes de que «queda mucho por delante» y mandan un mensaje de optimismo a la afición: «Que no tengan duda de que el equipo va a estar peleando arriba».

Así lo reconocía Sergio Marcos a la conclusión del choque ante Las Palmas B, en el que «hemos empezado bien hasta el gol, pero luego nos hemos precipitado; en la segunda parte nos hemos merecido algo más».

Sobre el planteamiento del rival, el mediocentro reconoce que serán mucho los equipos que lleguen con el mismo estilo y lo que no deben hacer es caer en la precipitación. «Tras el gol he caído en la precipitación y en la segunda he tratado de asegurar más y que circulara más el balón», explicaba el jugador sobre su propio trabajo.

José Alonso, contento con el debut y no con el resultado

El debutante en el partido de este domingo, José Alonso, se mostraba contento con su estreno en el Reino de León pero no con el resultado obtenido.

«Mejor que vengan ahora las derrotas, pero hay que corregir cuanto antes mejor; esto es muy largo», analizaba el central. «Llevamos dos derrotas y hay que mejorar eso».