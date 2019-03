Señé: «Ya sabemos lo que cuesta llegar arriba; ahora no lo queremos soltar» Señé prueba un disparo a portería. / Peio García La plantilla de la Cultural mantiene la línea de su entrenador y no piensa en la clasificación tras un partido «completo» R.FARIÑAS Domingo, 24 marzo 2019, 20:53

Alegría entre la plantilla de la Cultural, que parecen haberse quitado un peso de encima. El liderato ha llegado y con ella la calma al vestuario.

«Hemos tenido una temporada irregular y ahora que estamos arriba hay que seguir como hasta ahora, ya sabemos la dificultad que tiene llegar y no lo queremos soltar», ha asegurado Señé, que regresaba al equipo tras su lesión. «El trabajo de estas tres semanas ha sido superbueno y se refleja en el campo. No he notado molestias y a seguir trabajando. Hasta que no desaparecieran las molestias no quería forzar porque era una zona peligrosa, la del golpeo».

El catalán reconoce que es algo «bonito» verse en lo más alto de la tabla, pero saben que la distancia es mínima y «tenemos que seguir».

Además, todo llega tras un partido «completo desde el principio», en el que los jugadores han sabido reaccionar al tanto del Celta B.

También Liberto se ha referido a este encuentro y a su regreso al equipo titular. «Muy contento de poder tener minutos y que mejor que celebrarlo con victoria».

Esto es para el jugador un trabajo que venían realizando y ahora «lo importante es mantenerse».