Fer Ruiz se siente «decepcionado y engañado» por Víctor Cea Fer Ruiz. / CyDL El extremo madrileño sostiene que el técnico fue «quien me convenció para venir a la Cultural» y aclara que no tiene «ni una mala palabra» sobre el club o la ciudad

Hace aproximadamente un mes, la Cultural y Deportiva Leonesa anunciaba el fichaje de Fer Ruiz. Este jueves, el club comunicaba la rescisión del contrato con el extremo madrileño, que apenas ha podido entrenar tres semanas con el club capitalino.

Una salida motivada por el 'overbooking' de fichas ha dejado a Fer Ruiz fuera de los planes de la Cultural en una situación ciertamente extraña y que genera en el futbolista madrileño un sentimiento «de decepción y engaño», pero no de «tristeza».

El jugador señala como «máximo responsable» de este escenario a Víctor Cea. «Me llamó y fue muy insistente para que jugara en el equipo que él entrenara. Cuando vi que se iba a la Cultural, la propuesta me sedujo mucho más, porque es, quizá, el mejor equipo de la categoría», señala.

«Si sé que esto podía pasar, no hubiera fichado por la Cultural»

Por ello no entiende este desenlace: «me siento decepcionado y engañado por Víctor Cea». «Nos dijo que, en su día, nos había advertido que esto podía pasar, que podía salir cedido. Pero no es verdad, de haberlo sabido no hubiera fichado por la Cultural, tenía más ofertas».

Fer Ruiz asegura que se reunió con el entrenador culturalista el pasado martes y fue cuando le comunicó la decisión de que tenía que salir. «Ya veía algo raro durante toda la pretemporada: no contaba con los mismos minutos y ocasiones que los demás».

Este martes fue cuando Víctor Cea le propuso salir cedido, algo que Ruiz no aceptó: «Tenía un año de contrato, no tenía lógica. Me dijeron que, quizá, podría volver de la cesión en invierno. Era un sinsentido. Al final rescindimos».

Ve a la Cultural ascendiendo

Sobre el club no tiene malas palabras porque «me han acogido como uno más y he estado muy a gusto en León» y señala que «por suerte, no es muy tarde, y encontraré equipo para esta temporada».

Fer Ruiz también prevé una temporada exitosa para la Cultural, donde hay «un equipazo»y «es probable que se cumpla el objetivo del ascenso». Sobre su compañero en el Sanse y gran amigo Saúl González, Fer Ruiz adelanta «es un gran jugador y va a hacer una temporada muy buena».

Por su parte, Víctor Cea, en rueda de prensa, ha asegurado que con Fer Ruiz «se acordó que podría formar parte del equipo o salir cedido». «Ambas partes lo sabían y lo conocían desde el inicio. Le deseamos lo mejor en su nueva etapa», afirma el entrenador, que asegura que es un «gran chico y un futbolista con capacidad».