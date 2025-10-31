Un rival en alerta roja para romper el 'gafe' del Reino

Dani González León Viernes, 31 de octubre 2025, 17:26 Comenta Compartir

Ganar en casa. Es lo habitual, lo lógico, lo más común. Pero la Cultural y Deportiva Leonesa, empeñada en tomar el camino difícil, aún no lo ha hecho. Sí lejos del Reino, hasta en tres ocasiones, pero no en casa.

Este sábado (16:15 horas) buscarán acabar con ese maleficio. O esa mala racha. Pónganle el sobrenombre que deseen. Ante un rival en alerta roja, el Mirandés, los de Cuco Ziganda quieren desprecintar esos triunfos en casa y dejar tocado a un rival, teóricamente, directo.

El equipo leonés, que viene de caer, pese a realizar un buen partido, ante el Ceuta, y pasar con oficio y sin alardes la primera ronda de la Copa del Rey, quiere ganar ahora en casa y en liga.

Un Mirandés con urgencias

Lo intentará ante un Mirandés que tuvo que llegar hasta los penaltis en la Copa del Rey ante el Atlético Astorga y que cayó en su último partido de liga, ante el Racing, dejando a su técnico, Fran Justo, en la cuerda floja. De hecho, nombres como Jon Pérez Bolo o David Gallego ya suenan en Miranda de Ebro.

En este ambiente de urgencia y presión por ganar en casa ante un rival con las mismas sensaciones pero, quizá, con más necesidad, llega la Cultural a este duelo en el Reino. Ganar supondría dejar a los rojillos a cinco puntos; perder equivaldría a volver a los puestos de descenso. Queda mucho, es cierto, pero puede ser un punto de inflexión en la temporada culturalista.

Tresaco aún no está listo

Con Tresaco aún en la parte final de su recuperación – podría reaparecer el próximo fin de semana en Riazor – y sin Eneko Satrústegui, Ziganda sí podría volver a apostar por Rubén Sobrino en punta con el regreso en plenas condiciones de hombres de banda como Mboula y, sobre todo, Pibe, que apunta a la titularidad.

Por su parte, el Mirandés no podrá contar con el defensa Juan Gutiérrez, sancionado, ni con el lesionado de larga duración Pablo López.

Ganar en casa es lo habitual. Menos para esta Cultural, que ahora quiere tomar el camino de la lógica. Y también el de cierta – no mucha, pero algo sí – tranquilidad para afrontar un mes de diciembre cargado de partidos ante rivales de mucho nombre y entidad.

