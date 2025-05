Raúl Llona: «Es una inmensa alegría hacer feliz a tanta gente»

Borja Pérez Sábado, 24 de mayo 2025, 22:42 | Actualizado 22:53h. Comenta Compartir

La Cultural sufrió mucho, quizás más de lo esperado, pero ningún ascenso se regala y ya es equipo de Segunda División. Tras el pitido final del colegiado, la alegría invadió las gradas del Reino de León, donde celebraban los jugadores, familias, aficionados... con Raúl Llona a la cabeza. El técnico, tras conseguir mantener líder a su equipo a lo largo de las 38 jornadas de competición, algo inédito, compareció ante los medios de comunicación con una emoción visible en su rostro.

Antes de empezar la comparecencia, toda la plantilla asaltó la sala de prensa, con un altavoz y entre gritos, para seguir celebrando con su entrenador. Además, como premio por todo el trabajo diario para llegar hasta el ascenso, el técnico logroñés apareció en las cámaras junto a todo su cuerpo técnico.

La alegría de toda una ciudad

«En mi caso, lo primero que he pensado es por fin. Es una larga trayectoria como futbolista y como entrenador y es un momento donde se acumulan muchas experiencias de estos años y el haberlo podido conseguir me hace inmensamente feliz. Es una inmensa alegría por toda la gente a la que representamos y por toda la gente del día a día. Obviamente, también por la afición de León. Creo que hoy ha sido el grado máximo, creo que no pueden ser capaces ya de darnos más que lo de hoy. Estoy inmensamente feliz por haber hecho feliz a tanta gente», confesó en primera instancia tras conseguir devolver a la ciudad al fútbol profesional.

Sobre las personas que se le han venido a la cabeza en el pitido final del colegiado, también se mostró muy sincero: «Se me ha venido a la mente mi mujer, que sufre mucho y ha estado ahí. En general, toda la gente que está ahí día a día y me soporta. Si tengo que dedicarle a alguien este ascenso, es a ella».

Las claves del éxito de la Cultural

No fue un partido fácil para culminar la hazaña que se venía buscando durante todo el curso, pero "el equipo compitió a pesar de estar temeroso con balón" y "la afición nos levantó en muchos momentos".

Precisamente fue la competitividad de este equipo lo que quiso valorar Raúl Llona, afirmando que "ha sido una seña de identidad que hemos tenido durante todo el año, hemos seguido adelante cuando la gente tenía dudas y siempre hemos buscado más".

Por último, concluyó destacando "la constancia" como principal clave del éxito, unido "al gran trabajo de todas las personas del club en el día a día y desde el minuto uno que llegamos aquí".