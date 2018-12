Segunda B El gran juicio a Víctor Cea Entrenamiento de la Cultural. / CyDL El entrenador madrileño se la juega en el Reino de León ante el Guijuelo, donde se espera un ambiente hostil contra el técnico culturalista DANI GONZÁLEZ León Sábado, 8 diciembre 2018, 11:43

Después de una semana marcada por la visita al Camp Nou y el futuro de Víctor Cea, la Cultural vuelve a jugársela. El cuadro leonés recibe este domingo (17:00 horas) al CD Guijuelo en un partido clave para el futuro de los culturalistas y, en especial, de su entrenador.

Con el crédito agotado después de sumar cinco jornadas sin ganar, con la 'guinda' puesta la pasada semana con la esperpéntica derrota ante el Salamanca, Cea ya no tiene más oportunidades.

Alineaciones probables CULTURAL Palatsí; Saúl, Iván González, Vicente Romero, Nicho; Martínez, Sergio Marcos; Zelu, Capillla, Hugo Rodríguez; Aridane GUIJUELO Felipe Ramos; Raúl Ruiz, Jesús Muñoz, Iván Pérez, Carmona; Carlos Rubén, Luque, Juanra, Borrego; Pallarés, Nacho Pérez ÁRBITRO Fuente Martín (Colegio Cántabro) INCIDENCIAS Reino de León. Domingo, 17:00 horas. Footters.

Todo lo que no sea una victoria podría ser el final del periplo del entrenador madrileño en León que, pese a ganar, aún no se habrá ganado el crédito de una grada crispada con el juego y la situación del equipo.

Es más, si en los últimos choques las protestas y los pitidos contra el juego del equipo habían comenzado en los minutos finales, pero cada vez antes, en este partido podrían iniciarse incluso en la primera mitad.

Siete equipos, a la espera de un tropiezo leonés

Contra todo eso debe luchar una Cultural que, pese a todo, está a tres puntos del playoff y a seis del liderato. Pero un gran número de equipos, entre ellos el Guijuelo, aprietan por detrás: Pontevedra, Ínter, Atlético B, Coruxo, Unionistas o Las Palmas Atlético, junto a los chacineros, podrían sobrepasar a los leoneses si no logran los tres puntos.

Por ello, la victoria no es una opción, es una obligación para los de Víctor Cea, que deberán aplicar los buenos minutos realizados en el Camp Nou ante todo un FC Barcelona para sacar un triunfo necesario y balsámico para rebajar unos ánimos muy calientes en el Reino de León.

En lo deportivo, Cea cuenta con todos sus hombres con la única duda de Samu Delgado, que sufre unas molestias musculares que, con casi total seguridad, le dejarán fuera de la lista para el choque de este domingo.

No es una final, porque no hay un título en juego, pero sí es un partido en el que ya no hay vuelta atrás. Víctor Cea y la Cultural se la juegan: todo lo que no sea ganar podría hacer estallar a una afición ávida de alegrías esta campaña.