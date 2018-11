Segunda B Volver a ganar ante un rival propicio Aridane, en una acción de juego. / Peio García La Cultural, después de tres empates consecutivos, recibe a un Burgos en depresión que no gana en el Reino de León desde hace 11 años DANI GONZÁLEZ León Sábado, 24 noviembre 2018, 13:15

El culturalismo quiere ganar. Quiere alegrías, goles, buen juego, ilusionarse con el ascenso y ser un conjunto autoritario, hegemónico y ganador. De momento, la grada del Reino de León no ha visto esto, salvo en momentos puntuales, y considera que es el momento oportuno de dar un paso adelante. El partido de este domingo ante el Burgos (17:00 horas) es visto como un posible punto de inflexión para la temporada.

Alineaciones probables cultural Palatsí; Saúl, Iván González, Nicho, Viti; Sergio Marcos, Martínez; Hugo Rodríguez, Señé, Eneko Capilla; Aridane BURGOS Saizar; Aldalur, Borda, Luis Acosta, Jaso; Beobide , Adrián Cruz; Madrazo, Chevi, Goti; Cervero árbitro Carbajales Gómez (Colegio Asturiano) INCIDENCIAS Reino de León. Domingo, 17:00 horas.

No ha gustado la versión del equipo en el 'Tourmalet' de las últimas tres jornadas. La Cultural no perdió, es cierto, pero no fue superior ni a Celta B, ni a Fuenlabrada, ni a Ponferradina. Tres empates fueron la cosecha de esos tres choques, que dejaron más sombras que luces en una Cultural qu se cayó de puestos de descenso.

Lo positivo parece ser que el cuadro leonés sigue metido de lleno en la pelea por todo, que se ha acercado al liderato, ahora en manos del Sanse y que, hasta final de año, tiene un tramo de partidos más asequibles.

Un Burgos en 'depresión'

El primero se disputa este domingo ante un Burgos que se esperaba que estuviera mucho más arriba en la tabla, ya que ocupa puestos de descenso, pero que no es capaz de arrancar.

Los blanquinegros, con solo cinco goles anotados en su haber, padecen una sequía ofensiva muy preocupante, mucho más que la escasez de ocasiones de peligro y generación de jugadas de gol de la Cultural en las últimas dos semanas.

Y todo ello con jugadores como Cervero, Goti, Iker Hernández o Figueroa en su plantilla. Sin duda, la Cultural parete como favorita en este duelo en el que no sólo debe ganar, debe hacerlo con buenas sensaciones ante un rival que, previsiblemente, no se va a encerrar atrás, como sí hicieran otros equipos que visitan el Reino. Es algo totalmente opuesto a los principios del entrenador burgalés, Fernando Estévez.

Será también un partido de reencuentros. Julio Rico y Mikel Saizar, que vistieron en su día la zamarra culturalista, volverán al Reino. Pero también un leonés, partícipe en la última era dorada del club capitalino, como es Diego Caneda, entrenador de porteros de la Cultural en las últimas campañas y ahora enrolado en el Burgos CF.

Lo cierto es que es un rival al que se le complica mucho el Reino de León. Desde 2007, los burgaleses no vencen en el campo culturalista, dinámica que esperan cambiar este domingo.

La presión de Cea

Víctor Cea se someterá a un juicio público, en el que multitud de aficionados están con el 'cuchillo entre los dientes', prestos para mostrar su descontento con la situación y el juego del equipo. El césped dictará sentencia y una buena imagen de la Cultural, acompañada, claro está, de la victoria, dará un margen de reposo y tranquilidad al técnico madrileño.

Lo más positivo para Cea es que, a priori, contará con toda su plantilla. Podrá colocar sobre el césped a los jugadores que considere oportuno, a su mejor once, para tratar de vencer y convencer, misión capital para el entrenador de la Cultural y toda su plantilla este domingo.

Por su parte, el Burgos llega sin su pivote, Undaberrena, sancionado por acumulación de tarjetas, y sin lateral izquierdo puro, ya que Cantero y Kevin García está lesionados y Jaso ocupará esa demarcación.