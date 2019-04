Segunda B Un 'pleno' para cumplir con el mínimo exigible Señé, en una acción de la pasada jornada ante el Salamanca. / Peio García La Cultural necesita no fallar más y esperar en un tramo final de temporada en el que se enfrenta a rivales que, salvo el Guijuelo, no se juegan nada DANI GONZÁLEZ León Miércoles, 24 abril 2019, 13:37

Son varias las semanas en las que la Cultural se jugaba mucho y no podía fallar. Pero lo cierto es que, a falta de cuatro jornadas para el final, los de Aira están en un punto de no retorno.

Las cuatro jornadas seguidas sin ganar, con tres empates y una derrota, han dejado al cuadro leonés en una complicada situación, no sólo para cumplir con el objetivo de la temporada, el liderato, sino con el mínimo exigible: entrar en playoff.

Por eso, la Cultural necesitará un pleno para cumplir con este mínimo. O, si no es un pleno, algo similar, pero lo cierto es que los leoneses no pueden fallar más en la situación tan complicada que viven. A tres puntos del playoff, que lo marca el Pontevedra con 59 puntos, los de Aira no se pueden permitir un tropiezo.

Rivales sin nada en juego

Lo único positivo es que se enfrenta a cuatro rivales que se juegan poco o nada en este final de temporada. El más duro será, a priori, el primero, ante el Guijuelo. Los chacineros aún tienen opciones de playoff, pero para ello no pueden fallar. En tierras salmantinas, la Cultural tendrá su prueba más dura y, sin duda, una victoria sería un importante impulso anímico.

El siguiente duelo, el 5 de mayo, será en León ante el Fabril. El filial deportivista, colista y ya descendido, es el rival más asequible para la Cultural, que debe amarrar todos los puntos en casa si quiere tener opciones de playoff.

La última salida será ante el Sanse, un equipo venido a menos, que está sumido en una mala racha de resultados. El césped artificial podría ser el principal inconveniente de una Cultural que se la jugará ante un rival que, a priori, ya estará sin opciones de playoff.

La temporada finalizará en el Reino de León, ante un Coruxo ya instalado en la mitad de la tabla. Si los resultados acompañan a la Cultural, este partido sería determinante para conocer si los de Aira 'amplían' la temporada hasta el playoff.

La jornada 37 puede ser clave

La jornada clave, o en la que más puntos puede recortar la Cultural a sus rivales, es la penúltima, la 37. Dos duelos directos entre Ponferradina y Fuenlabrada y Pontevedra y Atlético B pueden marcar el devenir de la Cultural que, pase lo que pase, tiene que sumar y sumar en estas cuatro jornadas.

La última fecha, con otro duelo directo entre Castilla y Pontevedra, puede ser la puntilla para que la Cultural, si logra una buena racha en este tramo final, se meta definitivamente en el playoff.