Las peñas culturalistas unen deporte y cultura en una gala solidaria por los incendios en León El Ayuntamiento de León acogerá el próximo viernes 5 de diciembre un evento promovido por la federación de peñistas donde la recaudación íntegra se destinará a los damnificados por los incendios

Borja Pérez Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:30 Comenta Compartir

Por mucho que el reloj siga corriendo y el calendario avance, nunca es tarde para seguir ayudando a aquellos que aún siguen reponiéndose de los duros varapalos recibidos en la ola de incendios que asoló la provincia el pasado mes de agosto.

Tras el encuentro solidario entre la Cultural, la Deportiva, el Ourense y el Zamora, que llegó a recaudar más de 32.000 euros, ahora es la federación de peñas culturalistas quien ha dado un paso adelante en el desarrollo de una gala solidaria para seguir recaudando fondos que ayuden a los damnificados.

Acto gratuito con subasta solidaria

El Ayuntamiento de León acogerá el evento en su salón de actos el próximo viernes 5 de diciembre a las 18:30 horas, en lo que espera ser una combinación de cultura, deporte y solidaridad donde la entrada será completamente gratuita hasta completar aforo -se puede reservar ya sitio mandando mensaje directo a las redes sociales de la federación de peñas-.

El acto central del evento será una subasta solidaria, tanto presencial como online, en la que se pujará por material donado por personalidades del deporte, la literatura y el arte leonés y nacional. Para participar como pujador será necesario adquirir una paleta participativa, disponible por 2 euros, importe que se destinará íntegramente a la causa. Además, las personas que no puedan asistir podrán seguir el acto en directo y participar en la subasta online, también mediante paleta virtual de 2 euros.

El programa incluirá, además, la actuación musical de Saray Murciego, que pondrá el toque artístico a una jornada concebida para reunir a la ciudadanía en torno a un objetivo común: apoyar a quienes han perdido bienes, viviendas o explotaciones como consecuencia de los incendios.

Durante el evento se dispondrá de una hucha de donaciones, y tanto la recaudación de la subasta como las aportaciones recogidas se destinarán directamente a los afectados, en colaboración con Cáritas Diocesana de León.