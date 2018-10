Copa del Rey | Cultural-Barça No habrá VAR en el partido de la Copa del Rey entre la Cultural y el Barcelona El videoarbitraje no entra en juego en el torneo copero, pese a que sí está implementado en Liga DANI GONZÁLEZ León Martes, 30 octubre 2018, 11:06

No habrá parones, cambios de decisión ni revisión de las jugadas. El Cultural-FC Barcelona no dispondrá de VAR, ya que esta tecnología no se pondrá al servicio de los partidos en la Copa del Rey.

Así lo han confirmado fuentes de la Real Federación Española de Fútbol a este medio, que han dejado claro que el VAR no se implementará en el torneo copero esta temporada.

De esta manera, el árbitro de este partido, Melero López, no tendrá a su disposición la revisión de las jugadas.

El VAR únicamente se utiliza en partidos de Primera División y, en el futuro, esta tecnología llegará a Segunda y a la Copa, donde aún no se ha implementado.