El partido ante el Pontevedra será medio día del club Grada del Reino de León. / Peio García Los precios de los suplementos oscilan entre los 5 y los 15 euros LEONOTICIAS León Martes, 8 enero 2019, 18:16

La Cultural y Deportiva Leonesa ha informado este martes de que el partido ante el Pontevedra CF, que tendrá lugar el domingo 20 de enero a las 17:00 h., ha sido designado como medio día del club.

En este partido, los abonados cuyo carnet no tenga la clasificación de plus necesitarán adquirir un suplemento en las oficinas del estadio a partir del miércoles 9 de enero en horario habitual de 10:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 18:00 horas, o bien, a través de la web del club.

Los abonados de categorías plus, que suponen más del 50% de la base de abonados, no necesitarán retirar ningún suplemento y podrán acceder al estadio simplemente con su carnet.

Tanto los abonados plus como los no plus que adquieran el suplemento para este partido, podrán disfrutar de las tres promociones que pone el club sobre la mesa: entrada adicional gratuita para el siguiente partido en casa contra el Atlético de Madrid B; descuento del coste del suplemento e iInvitación gratuita para todos los aficionados a café y chocolate, en horario y ubicación del estadio a detallar los días previos al partido.

Los precios de los suplementos serán de 10 euros en fondo, 12 en tribuna este y 15 en tribuna oeste, además de costa 5 euros para los abonados júnior.

Se recuerda finalmente que todos los aficionados que se saquen el carnet de abonado de media temporada antes del 18 de enero tendrán incluido el partido del Pontevedra CF sin coste adicional.