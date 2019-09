Segunda B Palatsí regresa a León: «Mi salida de la Cultural fue triste, pero no hay nada que reprochar» Palatsí, en un partido con el Burgos. / César Ceinos El portero castellonense regresa al Reino de León por primera vez como visitante, algo que se le hará «extraño» tras una etapa en León donde «tengo el honor de haber estado en el once del ascenso» DANI GONZÁLEZ León Martes, 17 septiembre 2019, 10:37

Regreso muy especial este domingo en León. La Cultural y Deportiva Leonesa se enfrenta al Burgos CF (domingo, 19:00 horas) donde la portería blanquinegra la defenderá Jorge Palatsí, que vistió la camiseta leonesa durante tres temporadas y media y 99 partidos oficiales.

Será un partido «especial» para el meta levantino, que regresa a un estadio «donde viví tardes muy bonitas». «Siempre he jugado como local y ahora lo hago como visitante. Será extraño, pero espero que podamos sacar los tres puntos», ha señalado.

Su salida se produjo este verano mientras Palatsí vivía una situación «compleja» con la enfermedad de su hermano. Entonces, recibió la llamada de su representante, informándole que desde el club le habían dicho que no contaban con él. «No fue ningún problema. Llegamos a un acuerdo y me vine para Burgos. Fue una salida triste, porque pese a tener opciones de Segunda un año antes, decidí quedarme, pero es cierto que las cosas no salieron como esperábamos», ha afirmado el meta blanquinegro.

«Espero que el culturalismo recuerde más al Palatsí persona»

Es más, Palatsí deja claro que en la negociación para rescindir el contrato «pedí lo que me parecía correcto, ya que necesitaban liberar mi ficha» y cree que «no hay nada que reprochar a nadie». «Estoy contento de cómo se resolvió todo», ha asegurado.

El portero castellonense destaca que en León vivió una etapa «muy bonita» y espera que se recuerde más «al Palatsí persona, al que hizo de esa ciudad su casa, que al Palatsí jugador». En la Cultural, ha afirmado, tiene dos momentos muy marcados: la presentación, con el recuerdo emocionado a su padre recientemente fallecido en aquel entonces, y el ascenso: «nadie me puede quitar el honor de formar parte del once que logró ese hito». «Di todo lo que tenía dentro en esa etapa, eso debe quedar claro, pero el público es soberano y ya decidirán ellos cómo me reciben», ha apuntado.

«Ninguno llegamos como se esperaba»

Acerca del partido, Palatsí ha dejado claro que ni Cultural ni Burgos han empezado «como se esperaba», pero ha recalcado que ambos clubes tienen un proyecto «para estar arriba y hacer cosas grandes». Para el meta, no se puede hablar de «urgencias» en la jornada cuatro, «teniendo en cuenta que se sacan más puntos y se compite más en la segunda vuelta».

El castellonense considera que la defensa será una de las claves del partido, ya que «la Cultural ha encajado mucho y a nosotros nos han hecho gol en todos los partidos». «Será un partido disputado», ha asegurado Palatsí, que ha apostado a que ambos conjuntos estarán «peleando el playoff» a final de temporada.